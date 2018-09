Tim tháp tùng Trương Quỳnh Anh đi họp báo

Cô tâm sự thêm: 'Ghê nhất là cảnh quay trong nhà xác. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cảnh nhà xác là một căn phòng trống, có một cái giường bệnh ở giữa và tôi chỉ việc nằm lên. Nhưng không ngờ tôi quay trong nhà xác thật và nhà xác này còn đang được sử dựng nữa. Lúc nằm trong tủ xác, tôi bất an và sợ đến mức phải cầm chuỗi hạt để trấn an tinh thần. May quá cuối cùng cũng xong và tôi cũng… bớt sợ ma hơn'.