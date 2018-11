Tiểu Vy tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh tại Miss World

Ở phần thi 'Thuyết trình đối đầu', Hoa hậu Việt Nam nói về tình yêu biển và mẹ - người ảnh hưởng tích cực đến cô trong cuộc sống.

Tối 23/11, phần thi "Thuyết trình đối đầu" của Tiểu Vy được phát sóng trên kênh YouTube của Miss World. Hoa hậu Việt Nam diện trang phục màu hồng pastel, tự tin giao lưu cùng các thí sinh chung nhóm 12 gồm: Ấn Độ, Ai Cập, Panama, South Sudan và Montenegro.

Tiểu Vy (thứ 2 từ trái sang) trong phần ghi hình 'Thuyết trình đối đầu'.

Mở đầu phần thi, ban tổ chức phát sóng video giới thiệu được từng thí sinh chuẩn bị trước đó. Tiểu Vy giới thiệu Hội An ở đầu video và chia sẻ đây là quê nhà của cô - một di sản văn hoá thế giới với nhiều thắng cảnh đẹp. Người đẹp 18 tuổi vinh dự đăng quang Hoa hậu Việt Nam sau khi đậu đại học, từ đó cô có cơ hội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên đất nước Việt Nam. "Tôi trưởng thành hơn và trở thành một người sống có trách nhiệm hơn với xã hội".

Ở phần thi của mình, Tiểu Vy nhận được câu hỏi: "Tại sao bạn yêu biển?". Đại diện Việt Nam tự tin trả lời bằng tiếng Anh, cho rằng Việt Nam nổi tiếng với với những bờ biển xinh đẹp trải dọc đất nước, đặc biệt biển Hội An được bình chọn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trên thế giới bởi tạp chí Forbes. Theo hoa hậu, biển như một người bác sĩ giải quyết nhiều vấn đề của con người và đó là lý do người dân Việt Nam thích ngắm biển lúc bình minh: "Tôi luôn cảm thấy tự do, thư giãn trước biển". Tiểu Vy nói thêm, thời tiết ở Sanya, Trung Quốc - địa điểm tổ chức cuộc thi - khá nóng giống với Việt Nam.

Bước sang phần thứ hai, các thí sinh có chung một câu hỏi: "Ai là người ở quốc gia có thể truyền cảm hứng cho bạn?". Tiểu Vy khẳng định mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất, giúp cô luôn suy nghĩ tích cực, cố gắng hết sức dù mọi chuyện như thế nào. Trước đây, gia đình Tiểu Vy từng rơi vào khó khăn khi ba bị tai biến và mẹ đã cố gắng chăm sóc, bảo vệ cả gia đình. Bên cạnh đó, người đẹp luôn được mẹ ủng hộ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. "Con yêu mẹ", Tiểu Vy gửi lời nhắn cuối phần thi.

Tiểu Vy tự tin đối đáp bằng tiếng Anh tại Miss World Phần thi của Tiểu Vy

Mặc dù có đôi chỗ phát âm chưa chuẩn xác, Tiểu Vy vẫn nhận được nhiều lời khen về sự tự tin giao tiếp trước các đối thủ nước bạn. Đại diện Việt Nam cũng gây thiện cảm bởi nụ cười tươi tắn và biểu cảm hình thể trong lúc trả lời câu hỏi. Trước đó, nhiều khán giả nghi ngờ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm có thể khiến cô lép vế so với nhiều đối thủ mạnh khác cùng nhóm như: Ấn Độ, Panama, Ai Cập...

Sau khi video từng nhóm được phát sóng, khán giả toàn cầu sẽ bình chọn thí sinh được yêu thích nhất từng nhóm để họ tiếp tục bước đến vòng hai. Kết thúc hai vòng phần thi "Thuyết trình đối đầu", 10 gương mặt chiến thắng sẽ tiến thẳng vào top 30 trong đêm chung kết.

Trước đó, Tiểu Vy lọt top 32 'Siêu mẫu' vào tối 20/11. Chiến thắng phần thi này là Hoa hậu Pháp - Maëva Coucke.

Hiện tại, các thí sinh Miss World 2018 tiếp tục hoạt động tham quan. Đêm chung kết diễn ra vào tối 8/12. Đương kim Hoa hậu Thế giới là Manushi Chhillar đến từ Ấn Độ.

Anh Tuấn