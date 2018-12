Tiểu Vy đã vượt qua nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh tại Miss World

Hoa hậu Việt Nam tự tin giao tiếp và kết bạn với nhiều thí sinh nước bạn trong hai tuần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Chiều 27/11, Hoa hậu Trần Tiểu Vy giao lưu trực tiếp với khán giả trên trang cá nhân. Người đẹp cho biết hiện các thí sinh được chia thành nhiều nhóm luân phiên đi tham quan. Riêng hôm nay cô nhầm lịch tập trung nên thành ra rảnh rỗi nên quyết định trò chuyện cùng khán giả.

Tiểu Vy (phải) bên cạnh các thí sinh nước khác ở Miss World.

Tiểu Vy lên đường dự thi Miss World được hơn hai tuần dù không có nhiều thời gian chuẩn bị sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp tâm sự thời điểm lên đường, cô lo sợ nhất khoản giao tiếp tiếng Anh vì vốn ngoại ngữ chỉ ở mức trung học phổ thông và lần đầu một mình đi nước ngoài. Ý thức chuyện đó nên khi đến đảo Hải Nam, Tiểu Vy cố gắng trò chuyện với các thí sinh khác và ban tổ chức mà không ngại phát âm chưa chuẩn. Đến thời điểm cuộc thi đi được hơn nửa chặng đường, đại diện Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ ban đầu, đồng thời tự tin, thoải mái giao tiếp hơn và hiểu được mọi người xung quanh.

Nhờ chủ động bắt chuyện, Tiểu Vy kết bạn được với nhiều thí sinh ở các khu vực khác nhau. Cô thân nhất với Hoa hậu Tanzania và chụp nhiều bức hình chung. Tiểu Vy cũng có mối quan hệ gắn bó với Hoa hậu Hàn Quốc và thường xuyên được dạy một số câu giao tiếp tiếng Hàn. Riêng về Hoa hậu Pháp - người vừa đoạt giải "Siêu mẫu", Tiểu Vy không có nhiều cơ hội trò chuyện vì đại diện nước bạn chỉ sử dụng tiếng Pháp.

Bên cạnh giao tiếp, Tiểu Vy phải tự mình trang điểm, làm tóc trong tất cả hoạt động. Trước đó, cô chưa từng tự trang điểm và chỉ có hai tuần trau dồi kỹ năng này để kịp lên đường dự thi. Tuy nhiên giờ thì Tiểu Vy đã thuần thục và chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày để hoàn thành các công đoạn này.

Tiểu Vy khoe hình thể tại cuộc thi.

Hiện tại, Tiểu Vy đã hoàn thành một số phần thi phụ, trong đó cô vui và tự hào khi nhận được nhiều lời khen về sự thể hiện tiếng Anh ở phần thi "Thuyết trình đối đầu". Tiểu Vy kể thêm, trong một lần xuống thang máy dùng bữa, người đẹp gặp một thành viên của ban tổ chức và nhận được nhiều lời khen về khả năng tiếng Anh lẫn phần thi suôn sẻ, lưu loát. Kết quả vòng một của "Thuyết trình đối đầu" sẽ được công bố vào ngày 28/11, chỉ có 20 thí sinh bước vào vòng tiếp tiếp theo để cạnh tranh tấm vé vào top 30 trong đêm chung kết.

Ở phần thi Tài năng, cô chọn thể hiện bài hát Lạc trôi của Sơn Tùng và lọt vào top 30. Tuy nhiên, sau khi thi vòng hai, tiết mục của Tiểu Vy phải dừng bước và chỉ có 19 thí sinh được chọn đi tiếp trong đêm thi cuối vào tối nay 27/11. Riêng tiết mục "Dances of the world", do bị cắt phần múa lửa, Tiểu Vy cảm nhận bài múa của mình không còn nét đặc sắc riêng, khó gây ấn tượng với ban giám khảo như kỳ vọng ban đầu.

Tiểu Vy tự tin đối đáp bằng tiếng Anh tại Miss World Tiểu Vy ở phần thi 'Thuyết trình đối đầu'

Đêm chung kết Miss World 2018 sẽ diễn ra vào ngày 8/12. Tiểu Vy cho biết mẹ của cô sẽ sang Hải Nam, Trung Quốc cổ vũ con gái. Cũng trong buổi livestream, hai Á hậu Phương Nga, Thúy An cũng gửi lời chúc Tiểu Vy tỏa sáng và cố gắng giành được vương miện.

Sức khoẻ của Tiểu Vy ổn định, tinh thần thoải mái. Đồ ăn ở Trung Quốc vừa miệng và khá ngon, tuy nhiên chủ yếu là tinh bột nên người đẹp phải hạn chế sử dụng, tránh tăng cân. Cô thường xuyên hẹn các thí sinh khác đi tập gym mỗi khi có thời gian rảnh. Tiểu Vy cũng được một người trong êkíp ở Việt Nam đi cùng sang Trung Quốc, ở gần khách sạn để hỗ trợ khi cần thiết như mua đồ ăn, thuốc uống... vì cô không được phép ra ngoài.

Anh Tuấn