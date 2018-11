Tiểu Vy bị BTC Miss World cắt phần châm lửa khi múa chầu văn

Cuộc thi Miss World 2018 khởi động với phần thi 'Dance of the world'. Đai diện Việt Nam - Hoa hậu Tiểu Vy thể hiện điệu múa chầu văn - một loại hình nghệ thuật cổ truyền gắn liền nghi thức hầu đồng. Tiểu Vy phải tập múa với đuốc nến trên hai bàn tay, kết hợp các động tác đòi hỏi sự mềm dẻo, ánh mắt phiêu lãng mang tính chất tâm linh của đạo Mẫu. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định cắt phần nến châm lửa trong tiết mục của thí sinh Việt Nam để đảm bảo an toàn trong bài thi. Điều này khiến Tiểu Vy tiếc nuối vì đã chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng trước khi lên đường sang Trung Quốc.