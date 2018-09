Tích cực tập gym, Bảo Thy tự tin khoe thân hình sexy

'Give me your love' là một sáng tác của nhạc sĩ Bueno – người từng cùng Yanbi chắp bút cho bản hit 'Con tim anh nằm đâu' hồi đầu năm của Bảo Thy. Nội dung bài hát là một lời tỏ tình vô cùng thẳng thắn của một cô gái cá tính dành tặng cho chàng trai mình yêu. Với đoạn điệp khúc vô cùng bắt tai cùng phần hòa âm thuộc thể loại EDM – future house với những đoạn drop cuốn hút do nhạc sĩ Only C thực hiện, 'Give me your love' vừa ra mắt đã tạo hiệu ứng tốt. Sau 12 tiếng đồng hồ, ca khúc đạt 150 nghìn lượt nghe - là con số đáng mơ ước với bất kỳ ca sĩ nào.