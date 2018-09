Thúy Vinh làm lễ thôi nôi cho con trai 

Thúy Vinh hạnh phúc ôm con trai đầu lòng. Chị tâm sự trên trang cá nhân: "Thời gian này một năm về trước, mẹ đã mong chờ đến từng giây để được nghe con yêu cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày trôi qua, dù bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh, mẹ vẫn cảm thấy mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất, vì có con. Love you and happy birthday my son!".