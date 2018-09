Thúy Uyên giả trai bên Ngọc Trâm sexy

Tối 15/9, vòng chung kết cuộc thi Giọng Hát Việt 2013 chính thức mở màn bằng liveshow đầu tiên với phần dự thi của thí sinh đến từ hai đội Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh. Trong đêm này, 10 giọng ca đều có những cuộc 'lột xác' so với chính họ ở các vòng trước. Một số thí sinh có màn trình diễn hấp dẫn trong đêm như: Ngọc Trâm, Song Tú, Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn... Cô gái 17 tuổi Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng khiến người xem bất ngờ khi thay đổi hình ảnh sang gợi cảm, nóng bỏng với ca khúc 'You bring me down' ( xem video ).