Thuỷ Top, Thái Trinh bị chê dù trình diễn sexy

Hà My có giọng hát nội lực và cá tính mạnh nên khi phải kiềm chế bản năng để hoá thành cô gái say đắm trong bài hát 'Trót yêu', cô đã không làm tốt. Dẫu vậy, diva Hồng Nhung vẫn khích lệ, Hà My đã có sự tinh tế hơn so với thời thi The Voice. Riêng nhạc sĩ Phương Uyên lại so sánh cách yêu của Hà My trong tiết mục khá bạo lực.