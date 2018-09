Thủy Top mặc sexy, gắn sừng trong sự kiện

Thủy Top sexy hết cỡ trong sự kiện tại TP HCM. Cô gắn sừng trên trán, nhuộm tóc màu, diện trang phục bó sát, hở ngực và tự nhận mình là 'ngựa bà'. Nữ ca sĩ ra mắt MV 'Be your own color - Hãy là màu sắc riêng của bạn'.