Thủy Top hát yếu vẫn được bình chọn cao

Trái ngược với Thủy Top, Thái Trinh là thí sinh toả sáng nhất trong đêm thi tối qua. Ở chủ đề Jazz, cô khéo léo mix 2 nhạc phẩm 'Flying to the moon' và 'The girl from Ipanema' lại với nhau một cách hợp lý. Hình ảnh nữ ca sĩ gợi cảm, chuyển động cơ thể theo bài hát đã làm nhiều khán giả thích thú. "Em hát tiếng Anh rất tự nhiên và có hồn. Hai bài hát với hai sắc thái khác nhau nhưng em trình bày rất hay và dễ thương", Hồng Nhung nói. Riêng giám khảo Anh Quân phân thích, bài 'Flying to the moon' với phần Swing, Thái Trinh hát rất chắc nhịp, sang phần Bossa ở bài thứ hai, cô chưa làm tốt. Thế nhưng, Anh Quân vẫn thấy nữ ca sĩ quyến rũ trong tiết mục này.