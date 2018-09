Thủy Top eo thon thả đi tập hát

Ở liveshow đầu tiên của 'Tuyệt đỉnh tranh tài', diễn ra vào tối nay, Thủy Top sẽ thể hiện ca khúc 'If I ain't got you' của Alicia Keys. Đây là bài hát khó, đòi hỏi cả kỹ thuật và cảm xúc thăng hoa nên cô đã mất rất nhiều thời gian tập luyện.