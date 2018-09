Thủy Top dừng bước tại 'Tuyệt đỉnh tranh tài' sau ồn ào

Nguyễn Hải Yến cũng chiếm được cảm tình của giám khảo và khán giả trong liveshow tối qua. Với 'You can't stop the beat' trong bộ phim 'Glee', cô tạo nên không khí sôi động trên sân khấu. Tuy nhiên, cô hát tiếng Anh chưa chuẩn, phần kết hợp với 3 người bạn chưa nhuần nhuyễn.