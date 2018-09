Thủy Tiên, Minh Hằng làm giám khảo 'Bước nhảy hoàn vũ nhí'

Cả hai sẽ cùng Đoan Trang ngồi ghế nóng cuộc thi khiêu vũ dành cho các em nhỏ.

Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 đã kết thúc vòng loại ở cả nước và đang gấp rút chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Mới đây, đơn vị sản xuất khiến khán giả háo hức khi tiết lộ dàn giám khảo của chương trình. Đó là ba gương mặt nữ hot của làng giải trí: Thủy Tiên, Minh Hằng và Đoan Trang, trong đó, 'thỏi Socola' đã đảm nhận vai trò này ở mùa đầu tiên. Cả ba đều từng đoạt giải Quán quân và Á quân ở các mùa Bước nhảy hoàn vũ.

Ca sĩ Thủy Tiên.

Với bà xã của tiền đạo Công Vinh, đây là lần đầu tiên cô ngồi ghế nóng một cuộc thi dành cho các tài năng nhí. Không chỉ được khán giả yêu mến ở mảng ca sĩ, sáng tác nhạc, Thủy Tiên còn khẳng định được tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất. Theo đuổi hình tượng sexy, mỗi lần trình diễn, 'gái một con' luôn mang đến sự mới lạ cùng vũ đạo bốc lửa. Năm 2011, cô đã giành ngôi vị Á quân Bước nhảy hoàn vũ nhờ những bài thi được đầu tư chỉn chu về kỹ thuật và sự sáng tạo. Thủy Tiên cho biết, cô đã làm mẹ, hiểu được tâm lý trẻ nhỏ nên rất tự tin khi nhận lời làm giám khảo mùa thứ hai của Bước nhảy hoàn vũ nhí.

Ca sĩ Minh Hằng.

Cũng là ca sĩ nổi trội về vũ đạo, Minh Hằng đang là gương mặt trẻ đắt show event, quảng cáo và đóng phim. Cách đây 3 năm, cô đã có chiến thắng đầy thuyết phục trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ để bước lên ngôi vị Quán quân. Với sự am hiểu về bộ môn dance sport cùng kinh nghiệm làm giám khảo Got to dance, Minh Hằng hoàn toàn có được sự tin tưởng từ đơn vị sản xuất

Giám khảo cuối cùng là Đoan Trang. Cô từng là Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2010, sau đó đảm nhận dẫn chương trình và giám khảo khách mời các mùa tiếp theo. Năm ngoái, khi chấm thi Bước nhảy hoàn vũ nhí, cô chứng minh được năng lực khi cùng cố vấn Phan Hiển giúp bé Linh Hoa đoạt Quán quân.

Ca sĩ Đoan Trang.

Cả ba giám khảo Thủy Tiên, Minh Hằng và Đoan Trang đều háo hức tìm ra những gương mặt tài năng nhí của lĩnh vực dance sport. Họ sẽ cùng các biên đạo múa nổi tiếng giúp đỡ thí sinh phát triển năng khiếu để tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Quỳnh Như