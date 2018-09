Thủy Tiên là người dắt Noo Phước Thịnh vào showbiz

Cuộc gặp định mệnh với Thủy Tiên khi đang nghêu ngao hát nhạc Trịnh mang đến bước ngoặt trong cuộc đời của nam ca sĩ.

Ngày 19/10, Noo Phước Thịnh tổ chức họp báo công bố liveshow sẽ diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM) vào ngày 12/11 tới. Chương trình phát vé miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 35.000 người đến dự và được truyền hình trực tiếp trên nhiều phương tiện truyền thông. Đối với Noo Phước Thịnh, liveshow này có ý nghĩa đặc biệt, là bước đánh dấu sự trưởng thành của bản thân sau 8 năm theo đuổi con đường ca hát.

Cùng liveshow hoành tráng này, Noo Phước Thịnh còn có nhiều thành tựu khác trong năm 2016. Anh hiện đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của chương trình The Voice Kids 2016. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, giọng ca Gạt đi nước mắt là ca sĩ duy nhất của Việt Nam được mời tham gia sự kiện âm nhạc Asia Song Festival 2016 diễn ra tại Hàn Quốc. Anh nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi biểu diễn chung với những nhóm nhạc đình đám xứ kim chi như EXO, TWICE... Trước đó, nam ca sĩ giành vị trí quán quân của cuộc thi The Remix mùa hai.

Noo Phước Thịnh được nhiều người yêu thích trong vai trò HLV The Voice Kids 2016.

Noo Phước Thịnh hiện là một trong những nam ca sĩ trẻ được chú ý của làng nhạc Việt. Vẻ ngoài điển trai, giọng ca ngọt ngào cùng khả năng biến hóa trên sân khấu giúp anh giành thiện cảm của hàng chục nghìn người hâm mộ. Noo Phước Thịnh sở hữu hàng loạt bản hit như Cause I love you, Xin lỗi em, Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau... với hàng chục triệu lượt nghe trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Những MV do anh thực hiện như Chuyện tình Maldives, Really love you, Mãi mãi bên nhau, Xin đừng buông tay... cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube.

Không chỉ có sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, Noo Phước Thịnh còn giành được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín. Từ năm 2010 đến 2014, anh liên tục được đề cử giải Mai Vàng cho hạng mục nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất và chiến thắng liên tiếp trong 2 năm 2013 và 2014. Anh từng được vinh danh ở hạng mục Single của năm với ca khúc Gạt đi nước mắt của Làn Sóng Xanh 2014 và lọt vào top 5 ca sĩ được yêu thích nhất của bảng xếp hạng này. Năm 2015, Noo Phước Thịnh giành giải HTV Awards ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Ngoài ra, nam ca sĩ còn được vinh danh ở nhiều giải thưởng khác do các kênh truyền hình, trang nghe nhạc trực tuyến bình chọn.

Ca sĩ Thủy Tiên là người phát hiện ra tố chất âm nhạc của Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh bén duyên con đường ca hát một cách rất tình cờ. Cách đây 8 năm,Thủy Tiên bắt gặp Noo Phước Thịnh đang nghêu ngao hát ca khúc Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong hậu trường một chương trình. Nữ ca sĩ khi đó đã nhận ra tố chất của Noo Phước Thịnh. Anh được cô mời về công ty để thử giọng và khuyến khích trở thành ca sĩ. Thủy Tiên cũng chính là người dìu dắt, cộng tác với nam ca sĩ từ những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Đối với Noo Phước Thịnh, cuộc gặp gỡ với Thủy Tiên chính là bước ngoặt cuộc đời, mở ra cho anh hướng đi hoàn toàn mới. Cái tên Noo Phước Thịnh sau đó trở nên nổi tiếng trong cộng đồng khán giả tuổi teen khi song ca với Đông Nhi ca khúc Nếu.

Sau thành công của Nếu, Noo Phước Thịnh tiếp tục gây dấu ấn bằng một loạt bản ballad đậm chất "ngôn tình" như 100% yêu em, Mất em... Đến năm 2009, anh ra album đầu tay mang tên Ba chấm với 8 ca khúc thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau và được nhiều khán giả trẻ ủng hộ. Từ đó, nam ca sĩ cùng ê kíp của mình quyết theo định hướng kết hợp song song giữa việc phát hành những sản phẩm chất lượng và chạy show để tiếp cận càng nhiều khán giả càng tốt. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn tham gia một số bộ phim như Kính vạn hoa, Những giấc mơ hồng, Công chúa teen và ngũ hổ tướng... để gia tăng mức độ phủ sóng. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Noo Phước Thịnh ra mắt hàng loạt sản phẩm âm nhạc. Trong đó có một album Lạc bước trong đêm và hàng chục đĩa đơn.

Nam ca sĩ có lực lượng fan hùng hậu.

Dù có sở trường với Pop Ballad, Noo Phước Thịnh vẫn bước ra khỏi vòng an toàn để thử nghiệm bản thân ở các ca khúc Dance, R&B... Sự biến hóa linh hoạt cùng tinh thần cầu tiến, hoàn thiện bản thân chính là lý do giúp anh cùng các đồng đội giành giải đặc biệt của The Remix mùa hai. "Noo thiên về nhạc Ballad nên khi bước qua các thể loại nhạc khác, cậu ấy phải nỗ lực rất nhiều. Tôi rất khâm phục Noo. Cậu ấy nỗ lực không mệt mỏi dù sở hữu lợi thế có sẵn là lượng fan hùng hậu. Điều đó đã kích thích chúng tôi hợp tác hoàn hảo hơn", DJ Slim V nhận xét về Noo Phước Thịnh.

8 năm kể từ khi đi hát, chàng trai người mẫu tuổi teen sinh năm 1988 năm nào giờ đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ mình trở thành ca sĩ như bây giờ. Thậm chí, tôi đã chuẩn bị cho hành trình trở thành nhân viên văn phòng; sáng, chiều ăn cơm cùng gia đình và trưa có một bữa ăn vui vẻ với đồng nghiệp. Nhưng khi vào showbiz, tôi chỉ có nhiều hơn những bữa cơm trên máy bay, trên xe và có khi chỉ ăn ổ bánh mì cho qua bữa để còn làm việc". Tuy nhiên, sự hào nhoáng, khắc nghiệt và nhiều chông gai của showbiz không làm anh nản lòng. Đối với Noo, chặng đường phía trước còn rất dài và rất nhiều điều để chinh phục: "Nghiệp chọn tôi hay tôi chọn nghề giờ không còn quan trọng nữa. Điều tôi phải làm là hòa nhập vào thế giới ấy và cố gắng một cuộc sống không có những hối tiếc".

Nguyên Anh