Thủy Tiên khâm phục khả năng dựng bài của Phan Hiển

Thùy Dương của đội Thủy Tiên cũng có tiết mục thú vị khi xây dựng hình ảnh nàng công chúa tóc mây xinh đẹp. Ban đầu, công chúa duyên dáng dạo chơi trên giai điệu êm ái của 'When will my life begin'. Nhưng lúc có kẻ tìm cách đến cắt mái tóc vàng óng ả, cô bé vùng dậy đấu tranh, thể hiện tính cách mạnh mẽ như phần nhạc đệm 'Don’t' twich my hair'. Bà xã Công Vinh rất hài lòng về bài thi của học trò. "Cô khá lo lắng vì không biết con sẽ nhảy và nhào lộn thế nào với mái tóc giả dài và dày như thế. Cô còn ngạc nhiên hơn khi con đã đi sâu vào cuộc thi đến như vậy. Trước đây, cô cho con một cơ hội và chỉ nghĩ con ở lại thêm một liveshow nữa, nhưng con làm được hơn cả sự kỳ vọng. Con là minh chứng cho việc mình đã nỗ lực thế nào để tiến bộ".