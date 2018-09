Thùy Dương: 'Bố mẹ tôi từng nghi ngại vì Minh Tiệp quá bóng bảy'

Vẻ ngoài chải chuốt của Minh Tiệp khó gây thiện cảm ban đầu.

- Là người hướng nội, không thích theo nghệ thuật, vậy mà chị lại lấy chồng nghệ sĩ. Điều gì ở Minh Tiệp khiến chị 'đổ gục' khi gặp anh ấy cách đây 5 năm?

- Tôi thích nhất ở anh đó là sự hài hước. Có thể mọi người không biết, chứ tôi thấy anh ấy đáng ra phải làm diễn viên hài mới đúng. Khi về công ty của anh làm part-time, tôi nhận ra, đằng sau vẻ ngoài chững chạc, trong những lúc nghỉ ngơi hay đi chơi ăn uống với nhân viên, anh lại thể hiện khiếu hài của mình mà không ai có thể nhịn cười được. Tôi bắt đầu có một cái nhìn khác về anh từ lúc đó.

Anh Tiệp từng nói, chuyện tình của chúng tôi có thể làm thành một bộ phim. Tôi ngẫm thấy điều đó cũng đúng. Nhớ lại thuở mới gặp, tôi không có ấn tượng gì về anh Tiệp, vì anh có vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bảy, thậm chí cầu kỳ trong việc lựa chọn trang phục. Anh thường xuyên thay đổi quần áo, có ngày mặc 2 bộ, thậm chí đến ô tô, anh cũng đổi liên tục. Tất cả những điều ấy làm cho tôi có cảm giác, mình không thể tin tưởng vào anh. Tôi chưa thấy anh dùng một món đồ nào trong thời gian dài. Kể từ khi lấy tôi, anh đã thay hơn 100 chiếc đồng hồ. Nhưng suy cho cùng, có thể đó là sở thích và niềm vui của anh nên tôi không trách gì cả.

Bản thân anh Tiệp ít khi để ý đến tôi trong những ngày tôi vào làm ở công ty. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách. Tôi là người sống giản dị, không cầu kỳ, ít trang điểm, ít nói, ngại giao tiếp, trong khi anh sôi nổi, giỏi ngoại giao. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, cái duyên ông trời lại đưa chúng tôi đến với nhau. Tính hài hước, sự chân thành, cách sống tình cảm và quan tâm đến mọi người của anh đã kéo chúng tôi đến gần nhau. Ngoài ra, cả hai còn có chung sở thích về ăn uống và yêu động vật.

Minh Tiệp là mối tình đầu của Thùy Dương, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2010.

- Trước khi yêu chị, Minh Tiệp từng trải qua nhiều cuộc tình ồn ào, trong khi với chị, anh ấy lại là mối tình đầu. Bố mẹ, bạn bè chị có phản đối tình yêu của hai người không vì Minh Tiệp vốn đào hoa, lại hơn chị nhiều tuổi?

- Nếu nói gia đình phản đối thì không đúng nhưng bố mẹ tôi rất ngại vì lúc nào anh Tiệp đến nhà tôi cũng rất bóng bảy, nước hoa xịt thơm nức. May mắn là sau khi kết hôn, anh ấy đã khác và thay đổi nhiều. Về chuyện anh đào hoa, tôi nghe nhiều người nói rồi. Có người còn kể cho tôi, trong số những bạn gái cũ của anh Tiệp có một số người nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó, mà quan trọng là hiện tại, anh ấy như thế nào.

- Bản thân chị khi vô tình gặp 'tình cũ' của chồng thì phản ứng ra sao?

- Có một vài lần chúng tôi đang đi cùng nhau thì gặp bạn gái cũ của anh. Tôi có nghe anh kể về họ, nhưng tôi không hề thấy ghen tỵ. Quá khứ là chuyện đã qua, tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi.

- Là người hài hước, giỏi ăn nói, vậy khi hẹn hò, Minh Tiệp lãng mạn ra sao?

- Sự thật, chúng tôi đều không lãng mạn. Nói điều hay ra thì hơi mắc cười nhưng tôi không thích được tặng hoa và anh Tiệp cũng vậy. Tôi biết, mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về sự lãng mạn nhưng tôi thì thấy hoa cứ sến sến và kỳ kỳ sao ấy. Tuy nhiên, anh Tiệp luôn làm tôi ngạc nhiên, ví dụ như mua những món quà tôi thích và để dưới ngăn kéo của tôi. Có lần, anh tặng tôi một hộp quà xinh xắn, bên trong có chiếc chìa khóa ô tô. Tôi rất thích món quà này, nhưng sau đó, vì tôi lái ô tô hay đụng lung tung nên anh đã bán nó, mua cho tôi chiếc xe máy (cười).

Lúc hẹn hò, chúng tôi có rất ít thời gian để đi chơi riêng. Thông thường, chúng tôi vẫn đi chung với cả công ty. Những lần mọi người đi hát karaoke hoặc ăn uống, anh Tiệp thường ngồi cạnh trò chuyện và chúng tôi dần nảy sinh tình cảm như vậy.

Hôm cầu hôn, anh ấy làm như trên phim khi mang nhẫn cưới đến nhà tôi và nói 'Anh yêu em. Anh muốn cưới em'. Điều đó làm tôi choáng váng, chỉ biết hạnh phúc gật đầu đồng ý.

Kết hôn đã được 4 năm, cặp đôi có một nàng công chúa xinh xắn.

- Trong cuộc sống gia đình, Minh Tiệp là người chồng, người cha như thế nào?

- Anh là người có trách nhiệm với gia đình, quan tâm con cái, đặc biệt yêu thương con và chiều vợ. Điều quan trọng hơn, anh luôn khiến tôi không cảm thấy khoảng cách thế hệ do tuổi tác. Dù kém anh nhiều tuổi nhưng trong hôn nhân, chúng tôi hoàn toàn bình đẳng.

Khi mới kết hôn, tôi nghĩ, chắc mình sẽ như một đứa trẻ con trong mắt anh. Thế nhưng, mỗi khi ở bên nhau, anh còn trẻ con hơn cả tôi, thậm chí thỉnh thoảng con tranh giành đồ ăn với con gái. Nhiều hôm tôi đi mua đồ ăn mà bé Cún yêu thích về thì đã thấy anh ấy ngồi ăn hết phần của con. Khuôn mặt anh lúc ấy rất buồn cười vì lo tôi và bé Cún sẽ mắng. Cún rất hay nói bố giống như Kungfu Panda. (Cười) Có thể nói, ngoài đam mê tennis, anh là ông bố tuyệt vời, người chồng tâm lý.

- Minh Tiệp từng chia sẻ rằng, dù còn trẻ nhưng chị trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi. Vậy từ khi làm mẹ, chị thay đổi gì?

- Bạn bè nói tôi chững chạc so với tuổi đời. Nhưng lúc lấy anh Tiệp, họ lại nhận xét, tôi trẻ hơn ngày trước. Có lẽ là do anh luôn tạo cho tôi bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Sau giờ làm, khi trở về nhà, anh Tiệp luôn gọi tôi và Cún là hai người bạn, thậm chí còn có lần còn gọi là 'hai người nông dân".

Trong cuộc sống gia đình, từ kinh tế đến những việc nhà, anh Tiệp đều chịu trách nhiệm với vai trò trụ cột. Bản thân tôi không bao giờ phải lo nghĩ về kinh tế. Hầu hết thời gian rảnh, tôi chăm sóc con gái, đi chơi cùng gia đình và chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng. Cuộc sống của tôi hoàn toàn thoải mái nên tâm hồn tôi cũng trẻ trung hơn.

- Đã kết hôn được gần 5 năm, vợ chồng chị có khi nào to tiếng, cãi vã đến mức chị giận, bỏ về nhà mẹ đẻ?

- May mắn là chúng tôi chưa to tiếng với nhau bao giờ. Có thể là do anh Tiệp hơn tôi nhiều tuổi nên anh không chấp tôi trong mọi chuyện. Tất nhiên, đôi lúc, cả hai vẫn giận dỗi, cãi vã, nhưng để đến mức tôi phải bỏ về nhà mẹ đẻ thì chưa. Trong tương lai, nếu tình huống này xảy ra, tôi sẽ chạy sẽ mách mẹ chồng đầu tiên (cười). Bây giờ, mỗi lần anh đi công tác xa nhà hoặc ở công ty cả đêm giải quyết công việc thì tôi lại đưa con về thăm bà ngoại, để anh yên tâm làm việc.

Năm ngoái, Thùy Dương phát hiện có u ở ngực. Minh Tiệp dừng mọi công việc để ở bên chăm sóc vợ khi cô phải trải qua 3 đợt phẫu thuật.

- Bố mẹ chị từng ngần ngại vì con rể hay trải chuốt, còn bây giờ thì sao?

- Bố tôi là người ít nói, nhưng khi anh Tiệp về thăm thì bố vui, nói nhiều hơn hẳn. Hai người rất hợp nhau, hay tâm sự về công việc cũng như cuộc sống. Mẹ tôi cũng rất yêu mến anh. Nhiều lúc tôi thấy ghen tỵ vì mẹ đi chợ chỉ mua những món ngon cho anh. Chồng tôi tâm lý và rất khéo léo nên lấy được tình cảm của người lớn trong gia đình.

- Làm trợ lý cho chồng ở công ty truyền thông và đào tạo diễn viên, người mẫu, chị học hỏi được gì từ ông xã?

- Công việc của tôi ở công ty là đào tạo người mẫu, quản lý học viên, phụ trách kế toán nội bộ và một số công việc văn phòng khác. Tôi là một người ngại giao tiếp, cũng kém về mặt đối ngoại. Mặc dù rất muốn học thêm ở anh Tiệp nhiều điều, nhưng có lẽ chuyện ngoại giao không phù hợp với con người tôi. Sắp tới, anh Tiệp sẽ phụ trách một số dự án lớn và bàn giao công ty lại cho tôi. Tôi cảm thấy rất áp lực và chỉ biết cố gắng thật nhiều để giúp anh.

- Sau lần phẫu thuật vì có u ở ngực, sức khỏe của chị phục hồi hoàn toàn chưa để lên kế hoạch có thêm em bé thứ hai?

- Chuyện bệnh tật đã qua lâu rồi nên tôi không muốn nhắc lại. Còn về dự định sinh con, vợ chồng tôi đều hài lòng với cuộc sống có bé Cún nên chưa có ý định.

Quỳnh Như thực hiện