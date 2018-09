Thương Tín tiết lộ về cuộc tình cũ với 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

Trong hồi ký kể chuyện đời mình, nam nghệ sĩ dành tình cảm trân trọng khi nhắc lại mối quan hệ lãng mạn một thời với "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 1980-1990.

Quyển Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão vừa phát hành ngày 9/12 lập tức đón nhận nhiều ý kiến từ độc giả. Trong cuốn sách của mình, Thương Tín không né tránh khi nhắc lại nhiều "chiến tích" tình trường của anh. Trong đó, ở chương bốn mang tên Những cuộc phiêu lưu tình ái, nam diễn viên kể lại mối quan hệ của anh với nhiều người đẹp, trong đó có vài người hoạt động trong làng giải trí - văn nghệ thời trước.

Thương Tín (trái) và Diễm My trong một cảnh phim.

Có cuộc tình, Thương Tín nhắc với nhiều cay cắng, tiếc nuối vì những đau khổ, mất mát và hệ lụy để lại hồi ức buồn. Có người tình anh chỉ viết tắt tên chứ không nêu đích danh. Nhưng cũng có những mối quan hệ lãng mạn được nam nghệ sĩ nhắc đến nhẹ nhàng, như chuyện tình đẹp trôi qua chứ không thể ở lại với nhau vì duyên số. Người đẹp Diễm My nằm trong số những người tình từng gắn bó với Thương Tín như thế.

Theo lời kể của nam diễn viên, anh và Diễm My yêu nhau trong khoảng thời gian hai năm. Hai nghệ sĩ đến với nhau một cách tình cờ khi một lần, Thương Tín mời Diễm My đóng một vai chính trong phim Một người từ nước Mỹ trở về do anh đạo diễn. Hàng ngày do đi làm chung, trai tài gái sắc gặp nhau nên dần phát sinh tình cảm.

Gia nhập làng giải trí từ năm 1978 đến nay, nữ diễn viên luôn tạo sức hút nhờ khuôn mặt đẹp cùng cơ thể gọn gàng.

"Hàng ngày, anh em chúng tôi đi làm phim chung, tôi thường phải gửi xe ở rạp Quốc Thanh trên đường Nguyễn Trãi sau đó mới đi bộ về nhà. Rạp Quốc Thanh đối diện con hẻm nhà Diễm My. Mà hẻm nhà Diễm My bự lắm, lại có sân vô cùng rộng ở phía trước. Tôi là dân làm phim, đi đêm về hôm thường xuyên nên việc gửi xe vô cùng bất tiện. Nhiều bữa thấy tôi đi diễn về quá khuya, Diễm My có vẻ rất xót. Cô nói: 'Thôi anh ở lại ngủ đi, chứ đi bộ về mệt chết!". Cứ vài lần "thôi anh ở lại ngủ đi" như vậy, thì tôi và Diễm My chính thức là tình nhân", Thương Tín kể lại trong cuốn sách.

Dù vậy, cả hai nghệ sĩ đều hiểu họ chỉ có thể làm tình nhân, và dần dần chuyển sang tình bạn, chứ không có duyên làm chồng, làm vợ. Sau hai năm, họ chia tay nhau.

Thương Tín có bề dày về hoạt động diễn xuất, thành công ở sân khấu cải lương, kịch nói và phim ảnh. Anh từng tham gia khoảng 200 bộ phim với nhiều vai diễn ấn tượng, đi vào lòng khán giả ái mộ. Tuy vậy, hồi ký của anh không đề cập nhiều đến chuyện nghề mà phần lớn nói về mối quan hệ của anh với các người phụ nữ đi qua đời anh, cùng những tình tiết, những sự việc góp phần tạo nên tính cách của một người nghệ sĩ nổi tiếng đào hoa, phong trần.

Sắp tới Thương Tín có các buổi ra mắt, giao lưu sách với độc giả ở TP HCM và Hà Nội.

Thất Sơn