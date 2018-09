Thứ trưởng Bộ Văn hóa: Lý Nhã Kỳ không vi phạm trong vụ pano ở Cannes

Ông Lê Khánh Hải cho biết, công chúng không nên quá khắt khe với người có tâm huyết quảng bá cho du lịch và điện ảnh Việt.

Những ngày qua, hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên pano tại LHP Cannes 2017 với dòng chữ “Lý Nhã Kỳ - The new voice of Vietnam” đặt cạnh các pano quảng bá điện ảnh và du lịch TP HCM gây xôn xao dư luận. Không ít ý kiến cho rằng, người đẹp đã tranh thủ PR hình ảnh cá nhân và khẳng định mình là 'Tiếng nói mới của Việt Nam'. Mặc dù sau đó, dòng chữ đã được sửa thành "Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới' nhưng vẫn có luồng dư luận chê trách, ném đá, thậm chí đòi xem xét, xử lý Lý Nhã Kỳ.

Trước đó, cô công khai tài trợ 1 triệu Euro để quảng bá du lịch TP HCM và điện ảnh Việt tại Cannes bằng việc in 3 tấm pano dựng bên ngoài khách sạn Majestic Barriere, đối diện với lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra hoạt động thảm đỏ của nhiều ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim suốt kỳ liên hoan phim Cannes.

Pano in hình Lý Nhã Kỳ gây tranh cãi khi đặt cạnh 3 tấm pano quảng bá cho du lịch TP HCM và điện ảnh Việt Nam.

Trước sự việc, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch đã lên tiếng. Ông cho biết, Bộ luôn hoan nghênh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Do đó, việc làm của Lý Nhã Kỳ là rất tốt, rất đáng hoan nghênh và cần được ủng hộ.

Về tấm pano gây ồn ào, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho rằng, ở góc độ là một nhà văn hóa, không nên “chuyện bé xé ra to”, chạy theo dư luận mà cần bình tĩnh, suy xét sâu sắc sự việc. “Sau khi tiến hành kiểm tra, Lý Nhã Kỳ không vi phạm gì thì thôi, không nên xem xét trừ khi họ vi phạm thuần phong mỹ tục, trái với quy định của pháp luật nước ta”, ông nói.

Theo nhìn nhận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, khi phát hiện ra dòng chữ dễ gây hiểu lầm trên pano của Lý Nhã Kỳ, công ty in ấn đã nhanh chóng khắc phục sai sót. Trường hợp này xảy ra không chỉ ở nước ngoài mà tại Việt Nam cũng có sự cố tấm pano thực tế khác với ma két đã được duyệt. Vì vậy, Thứ trưởng nghĩ rằng, công chúng không nên vội vàng, cần góp ý tích cực để những người sau tiếp thu, tránh những sai lầm không đáng có.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du Lịch.

“Một hành động tốt, lại ủng hộ cho du lịch, tự nhiên bị mang tiếng sẽ khiến họ buồn. Chúng ta không nên để cá nhân tích cực như thế bị mang tiếng. Nên tạo điều kiện cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn. Bị soi nhiều quá người ta e ngại. Họ có làm gì trái với thuần phong mỹ tục của mình đâu. Lý Nhã Kỳ cũng không vi phạm gì”, Thứ trưởng Hải bày tỏ quan điểm.

Xoay quanh vụ pano gây tranh cãi của Lý Nhã Kỳ, tập đoàn ADR Prod - công ty tổ chức các sự kiện tại LHP Cannes cũng gửi lá thư giải thích. Đơn vị này cho biết: "Bảng hiệu của Lý Nhã Kỳ được trưng bày độc lập hoàn toàn, không nằm chung diện tích của 3 bảng hiệu còn lại quảng bá du lịch và điện ảnh của Việt Nam. Nếu không có bảng hiệu quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam, Lý Nhã Kỳ vẫn sẽ được chọn là gương mặt đại diện những cá nhân trẻ nằm trong chương trình quảng bá những tiếng nói mới của thế hệ trẻ mà công ty chúng tôi đang thực hiện".