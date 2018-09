Thu Thủy thon thả, khác lạ sau sinh con

Sau thời gian im ắng để sinh con và chăm sóc tổ ấm, Thu Thủy chính thức trở lại bằng MV mới 'Sẽ thôi khóc vì anh'. Ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác theo đặt hàng của Thu Thủy. Đỗ Hiếu đang được xem là nhạc sĩ có nhiều hit nhất hiện nay, khi các ca khúc hot trên thị trường của Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi... đều do anh sáng tác. Riêng Thu Thủy, khi nhận ca khúc mới từ Đỗ Hiếu, quyết định thực hiện MV với nhiều kỷ lục so với các sản phẩm trước của cô.