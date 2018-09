Thu Thủy, Diễm My làm giám khảo nghẹn ngào

Hai nữ nghệ sĩ biểu diễn xuất thần khiến người xem rung động với những tác phẩm nhạc kịch kinh điển.

Sau liveshow 7 kịch tính với những điệu nhảy dựa trên các bộ phim nổi tiếng, tuần này, 5 cặp đôi còn lại của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ có bữa tiệc thú vị không kém mang chủ đề Đêm nhạc kịch. Các cặp thí sinh lần lượt thể hiện khả năng của mình tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) bằng những màn nhạc kịch được đầu tư hoành tráng, công phu. Nổi bật trong đêm là phần trình diễn của ca sĩ Thu Thủy, diễn viên Diễm My 9X. Họ khiến giám khảo rơi lệ.

Trong đêm này, chương trình lần đầu áp dụng luật thi Swing marathon cho 5 cặp thí sinh. Họ phải chứng tỏ được kỹ thuật khiêu vũ, sự khéo léo và quan trọng là sức bền để trụ lại lâu nhất. Cuối cùng, cặp chiến thắng là cặp của Ốc Thanh Vân - Atanas (xem video).

Ở phần công bố kết quả liveshow 8, lần lượt các cặp của Ốc Thanh Vân, Ngân Khánh và Thu Thủy được an toàn để bước tiếp vào vòng trong. Hai cặp thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm là cặp của Diễm My 9X và Tim. Ngay sau đó, MC công bố, cặp của Tim nhận được ít lượng tin nhắn bình chọn hơn nên phải dừng bước. Nam ca sĩ tâm sự, anh thấy mình may mắn khi được tham gia một chương trình không có sự đấu đá lẫn nhau giữa các thí sinh.

Trước đó, 5 cặp thí sinh có màn trình diễn mở đầu chương trình cùng khách mời là ca sĩ Nathan Lee. Anh thể hiện ca khúc Singing in the rain. Cặp của ca sĩ Thu Thủy - vũ công Daniel được khán giả bình chọn là Cặp đôi được yêu thích nhất liveshow 7 với màn biểu diễn xúc động.

Tuần sau, liveshow 9 diễn ra với 4 cặp thí sinh nữ còn lại bằng chủ đề Đêm dân gian truyền thống và điệu nhảy phối hợp với khách mời.

Thu Thủy là thí sinh trình diễn cuối cùng trong liveshow 8. Cô mang đến tiết mục 'Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà'. Bài nhảy của Thu Thủy và Daniel được giám khảo Khánh Thi dành cho 'cơn mưa' lời khen. Theo giám khảo này, tiết mục có cảm xúc, động tác tốt, bố cục tốt. Giám khảo Hồng Việt thì đánh giá, đây là màn trình diễn xuất sắc của Thu Thủy. Tiết mục có nhiều động tác bê, đỡ phức tạp và mạo hiểm, được Thu Thủy thể hiện thành công, tạo cảm xúc cho người xem (xem video).

Danh hài Chí Tài ví von, màn biểu diễn của Thu Thủy không chỉ làm anh xúc động mà còn... tắt thở. Biên đạo múa Trần Ly Ly thì khen Thu Thủy luôn giữ được phong độ ổn định trong các liveshow.

Với 39,5 điểm, Thu Thủy trở thành thí sinh được giám khảo chấm điểm cao nhất trong đêm.

Trong đêm này, tiết mục 'Những người khốn khổ' của Diễm My 9X cũng nhận được phản hồi tốt từ ban giám khảo. Kiện tướng Hồng Việt cho rằng, đây là tác phẩm tốt nhất của Diễm My từ đầu chương trình đến giờ. Cô diễn hoàn hảo, xứng đáng đạt điểm cao (xem video).

Giám khảo Ly Ly thì nhận xét, Diễm My vừa thể hiện được nội dung tác phẩm, vừa chuyển tải được thông điệp qua ngôn ngữ nhảy, múa. Tiết mục cũng không có nhiều lỗi, rất sống động và có hồn.

Với lời khen 'lội ngược dòng' từ giám khảo Khánh Thi, Diễm My 9X có tổng điểm là 39.

Trước đó, 5 cặp thí sinh mở đầu chương trình với màn khiêu vũ trên nền ca khúc 'Singing in the rain' với phần thể hiện của ca sĩ Nathan Lee.

Thu Thủy - Daniel hạnh phúc xen lẫn bất ngờ khi nhận giải 'Cặp thí sinh được yêu thích nhất' tuần vừa qua.

Các giám khảo và thí sinh nữ xúc động khi nhận món quà đặc biệt từ ban tổ chức là sự hiện diện của người thân trên sân khấu.

Trong phần thi của mình, Ngân Khánh thể hiện màn 'Bóng ma trong nhà hát' và đạt được 37,5 điểm (xem video).

Biên đạo Ly Ly cho rằng đây là một tác phẩm đầy cảm xúc, còn Chí Tài thú nhận anh không thể rời mắt khỏi tiết mục của Ngân Khánh. Song, Hồng Việt lại không đánh giá cao phần trình diễn tuần này của Ngân Khánh so với các đêm trước.

Diễn viên Ốc Thanh Vân bị cho là có một đêm khá 'tụt dốc' vì chỉ đạt 36 điểm với tiết mục 'Những người bán báo' (xem video).

Khánh Thi nghĩ rằng, Ốc đã đưa được tính giải trí đến khán giả nhưng lại chưa nhảy nhiều để người xem có cơ hội chiêm ngưỡng khả năng của cô. Trần Ly Ly cũng thấy chưa 'đã' vì Ốc Thanh Vân ít kết hợp với bạn nhảy trong màn trình diễn.

Ca sĩ Tim có tiết mục vui nhộn khi hóa thân thành hề Sạc-lô. Anh đạt 38 điểm (xem video).

Giám khảo Hồng Việt thấy đây là tiết mục hấp dẫn, vui vẻ nhưng lại chưa có nhiều động tác chất lượng. Khánh Thi thì thích Tim ở chỗ anh rất mạo hiểm và có phần xử lý kết bài tốt. Trần Ly Ly thì không thấy Tim có sự tinh tế ở động tác chân.

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/fpt-play/id646297996

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fptplay.activity

http://www.facebook.com/fptplay

Hàn Quốc Việt

Ảnh: Maison de Bil