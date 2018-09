Thu Quỳnh: 'Tôi vẫn giữ ảnh cưới với Chí Nhân'

Sau giai đoạn khủng hoảng vì hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên đã 'bình thường hóa' quan hệ với chồng cũ.

- Hơn 2 năm sau khi chia tay Chí Nhân, chị mới trở lại với màn ảnh nhỏ trong phim 'Nơi ẩn nấp bình yên' của đạo diễn Khải Hưng. Vào vai người phụ nữ bị chồng bạo hành, chị gặp những khó khăn gì?

- Bộ phim này tôi quay từ 4 năm trước nhưng bây giờ mới có lịch phát sóng trên VTV. Thời điểm đó, tôi chưa kết hôn và còn khá non nớt về diễn xuất do chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi đã mất rất nhiều thời gian đọc kịch bản, tìm hiểu nhân vật trước khi quay.

Về chuyện bạo hành trong hôn nhân, bản thân tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh ấy nhưng xung quanh tôi có rất nhiều người như vậy. Tôi quan niệm, khi người phụ nữ cắn răng chịu đựng sự bạo hành, có nghĩa là họ đang tiếp tay cho người đàn ông. Do đó, họ cần phải vững vàng, tự tin để đứng lên bảo vệ chính mình. Có nhiều kiểu bạo hành nhưng đau đớn và nặng nề nhất là bạo hành tinh thần, chứ không phải chỉ thể xác.

Thu Quỳnh và Chí Nhân gặp nhau khi cùng đóng chung bộ phim 'Sống cùng lịch sử'. Sau 2 tháng hẹn hò, cả hai quyết định lập gia đình vào năm 2014. Tuy nhiên cuối năm 2015, Chí Nhân vướng scandal tình ái với MC Minh Hà khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.

- Ở cuộc hôn nhân với Chí Nhân, chị phải chịu đựng những tổn thương tinh thần như thế nào trước khi đi đến quyết định ly hôn?

- Ai cũng vậy thôi, khi sóng gió xảy ra, chúng ta phải đối mặt với nhiều lựa chọn. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân, mình cần phải làm gì, mình làm thế này có đúng không, có tốt cho con không? Tôi cố gắng suy nghĩ đơn giản nhất có thể, nếu lúc đó tôi suy nghĩ phức tạp thì tự tôi lại tạo thêm rào cản, khó khăn cho bản thân. Khi đầu óc thông thoáng tôi mới có một quyết định đúng đắn. Tôi đã trải qua giai đoạn khủng hoảng vì hôn nhân trục trặc, nhưng cũng từ đó, tôi biết mình nên sống chậm lại, điềm tĩnh hơn để lựa chọn một hướng đi mới mà tôi không bao giờ hối hận.

- Làm cách nào chị vượt qua thời điểm khó khăn đó?

- Hôn nhân có vấn đề, trong khi tôi đang bị stress sau sinh nên tôi quyết định trở lại công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ sớm hơn so với kế hoạch. Việc tham gia những vở diễn cùng đồng nghiệp giúp tâm lý của tôi được giải tỏa. Mặc dù rất thương con, nhớ con nhưng tôi phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc để có thời gian chữa căn bệnh trầm cảm của mình trước. Tôi làm vậy cũng là vì con.

- Có bao giờ chị đổ lỗi cho số phận về sự đổ vỡ?

- Có nhiều nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, do tôi và do cả Chí Nhân. Có thể chúng tôi quá non nớt trong việc đối xử với nhau nên để mọi thứ bị đẩy đi quá xa, không thể cứu vãn được. Cả tôi và Chí Nhân đều có được những bài học đáng quý từ sự đổ vỡ này. Sau lần vấp ngã, hai chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn hơn.

Tôi coi giai đoạn sóng gió vừa qua là lúc mình mắc bệnh. Khi bị bệnh, tôi cần uống đúng thuốc thì bệnh sẽ khỏi. Liều thuốc tốt nhất là luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực, không nên chìm đắm trong quá khứ bởi như vậy, cánh cổng tương lai tươi vui rất khó mở ra. Khi tôi sống hạnh phúc thì con trai tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Sau đổ vỡ, Thu Quỳnh đã lấy lại sự bình yên bên con trai.

- Cuộc sống hiện tại của chị và con trai thế nào sau 2 năm ly hôn?

- Mẹ con tôi sống chung với ông bà ngoại và hiện tại tôi rất thoải mái về tinh thần. Niềm vui của tôi bây giờ là được ở bên con, gia đình, làm công việc mình yêu thích. Ngoài giờ làm, tôi dành tất cả thời gian để chăm sóc con. Cậu bé cũng đã đi học mẫu giáo và ngày càng lớn khôn.

- Chị làm thế nào với những kỷ vật, những hình ảnh kỷ niệm trong cuộc hôn nhân với Chí Nhân?

- Lúc tôi và Chí Nhân kết hôn, chúng tôi chụp rất nhiều bộ ảnh cưới. Khi tôi mang thai, hai vợ chồng cũng thực hiện loạt ảnh kỷ niệm. Rồi lúc con trai tròn 3 tháng tuổi, cả nhà đã cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Những hình ảnh đó tôi vẫn lưu giữ để con trai xem hàng ngày. Tôi không ngại việc giữ lại kỷ niệm về cuộc hôn nhân cũ, bởi đó là ký ức mà con trai cần biết. Đây cũng là quyền của con trai mà tôi không thể tước đi của cậu bé. Mặc dù bây giờ tôi và Chí Nhân không còn sống chung nhưng sợi dây tình cảm với nhà nội tôi vẫn giữ cho con.

Ảnh cưới ngọt ngào của Thu Quỳnh, Chí Nhân Thu Quỳnh: 'Tôi vẫn giữ ảnh cưới với Chí Nhân'

- Còn mối quan hệ giữa chị và Chí Nhân hiện giờ thế nào? - Có nhiều người hỏi, tại sao tôi không gây khó dễ với chồng cũ vì anh ấy từng khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi nghĩ con trai cần nhận được sự yêu thương của cả bố và mẹ, ông bà ngoại và ông bà nội. Hơn nữa, tôi và Chí Nhân đều có chung mong muốn là mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trai. Vì thế cả hai rất hợp tác với nhau để đưa con đi học và lo cho cậu bé một cuộc sống đầy đủ. Hai chúng tôi không có bất đồng gì về việc nuôi dạy con. Con trai tôi cũng rất quấn bố, thích được gần gũi bố. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng bởi khi một đứa trẻ biết yêu thương người khác thì đứa trẻ đó mới biết trao lại sự yêu thương. Thi thoảng đang ở bên mẹ nhưng con vẫn gọi "Bố ơi", hoặc khi hỏi "Be là con ai?", cậu bé trả lời "Con bố mẹ" (Be là tên thân mật ở nhà của con trai Thu Quỳnh với Chí Nhân). Tất nhiên, tôi cũng có phút chạnh lòng khi con trai ngây thơ nhắc đến bố. Sau này con lớn hơn, tôi sẽ tâm sự để cậu bé hiểu cho sự chia ly bố mẹ.

Cô cũng đã 'bình thường hóa' quan hệ với chồng cũ Chí Nhân để cùng nhau chăm sóc cho con trai.

- Chị có bao giờ hối tiếc rằng mình vội vàng lập gia đình với Chí Nhân sau mối tình sét đánh vẻn vẹn 2 tháng?

- Nhiều người cũng thắc mắc như thế nhưng tôi cho rằng, ở mỗi một thời điểm con người lại có những suy nghĩ khác nhau. Tôi không nói trước được tương lai. Về cuộc hôn nhân đã qua, tôi không bao giờ hối tiếc.

- Đã một lần đổ vỡ, chị nghĩ thế nào về việc đi thêm bước nữa?

- Khi đã bị thương một lần, dù thời gian có thể làm cho vết thương lành lặn nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi. Vì thế nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy sợ hãi, dè chừng. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ bước vào một mối quan hệ mới. Tôi muốn toàn tâm, toàn ý lo cho con, đồng thời đóng phim nhiều hơn.

Chuyện tình cảm tôi sẽ không vội vàng. Điều tôi cần bây giờ là tìm được một người có thể hiểu và chia sẻ với tôi. Một người bạn tri kỷ có lẽ sẽ tốt hơn là một mối quan hệ yêu đương ào ào, mãnh liệt. Bạn bè tôi vẫn thắc mắc, tại sao tôi lại suy nghĩ già dặn như vậy trong khi chưa đến 30 tuổi. Họ còn nói sao tôi không chơi, không yêu đi. Thế nhưng, cái tôi cần chỉ là một người bạn chia sẻ trong cuộc sống mà thôi.

>> Xem thêm hình ảnh bình yên của Thu Quỳnh bên con trai sau khi ly hôn Chí Nhân