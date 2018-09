Thu Quỳnh: 'Tôi chấp nhận là người xấu nhất phim 'Ngược chiều nước mắt''

Trước câu hỏi về tạo hình có phần kém sắc trong 'Ngược chiều nước mắt', Thu Quỳnh cho biết cô phải lựa chọn trang phục, kiểu tóc để phù hợp với lứa tuổi "trẻ chưa qua, già chưa tới" của nhân vật do mình đảm nhiệm. Cô cũng thừa nhận mình là người xấu nhất trong dàn diễn viên 'Ngược chiều nước mắt' vì không thể đọ về độ trẻ so với Phương Oanh, Huyền Lizzie và không thể so về độ đẹp với NSND Lan Hương.