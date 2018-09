Thu Quỳnh sởn da gà vì bị trêu khi đóng cảnh cưỡng hiếp đàn ông

Nữ diễn viên thấy run và ngại đến mức nóng bừng cả người khi đè Doãn Quốc Đam ra để hôn và cưỡng hiếp.

Ở phim Quỳnh búp bê mới ra mắt, Thu Quỳnh vào vai My Sói - một cô gái làng chơi luôn coi "làm gái" là một nghề và muốn giành vị trí đứng đầu. Thu Quỳnh chia sẻ, đây là nhân vật "vừa xấu vừa xa", đáng ghét và bất hạnh nhất phim. Kể về nhân vật của mình, nữ diễn viên nói: "My Sói luôn ghen tỵ, khó chịu với tất cả mọi thứ. Thậm chí con kiến đi qua cô ta cũng ghét. Thấy người khác chơi với nhau, nói chuyện hay nhìn nhau, nó cũng thấy ghét. Trong suy nghĩ của mình, My Sói luôn muốn là trung tâm của sự chú ý".

Tạo hình của Thu Quỳnh trong 'Quỳnh búp bê'.

Trong khi hầu hết vai chính hay thứ chính do Phương Oanh, Thanh Hương... đóng đều bị cưỡng hiếp thì nhân vật do Thu Quỳnh thủ vai "không có ai vời đến". "My mời mọi người hiếp mình đi mà chẳng ai hiếp cả", nữ diễn viên vừa cười vừa nói. Trong phim Quỳnh búp bê có một cảnh nhân vật My Sói do Thu Quỳnh thể hiện cưỡng hiếp Cảnh - một tay quản lý gái mại dâm do Doãn Quốc Đam thể hiện.

Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh búp bê'

*Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh búp bê'

Kể về cảm giác trong lần đầu đóng cảnh cưỡng hiếp đàn ông, Thu Quỳnh cho biết: "Lúc ấy tôi rất run vì lâu lắm rồi tôi không có hành động thân mật với đàn ông. Trước khi bước vào set quay, tôi thấy hồi hộp, tim đập mạnh dã man". Trong phân đoạn này, Thu Quỳnh có nhiều hành động táo bạo như bóp mặt bạn diễn để cưỡng hôn, sờ tay xuống để cởi thắt lưng bạn diễn... Cảnh quay phải thực hiện 3-4 đúp mới thành công và việc bị bạn diễn Doãn Quốc Đam trêu đùa tại hậu trường càng khiến Thu Quỳnh cảm thấy run và sợ hơn. "Cảnh đó, tôi phải đè Quốc Đam ra hôn. Ở trong phim, tôi hiếp cậu ấy nhưng ở ngoài thì hoàn toàn khác, tôi cứ nhảy vào là cậu ấy quắp lấy tôi để trêu chọc. Kể cả khi đạo diễn hô "cắt", cậu ấy vẫn cứ túm tay không cho tôi thoát ra. Lúc ấy, tôi ngại đến mức thấy người nóng phừng lên, nổi hết da gà và chỉ muốn giằng ra ngay", Thu Quỳnh kể.

Sau cảnh cưỡng hiếp này, Thu Quỳnh liên tục bị Doãn Quốc Đam trêu suốt nhiều ngày liền. Nữ diễn viên kể: "Một tuần sau đó, cậu ấy vẫn nói là chưa đánh răng vì muốn giữ nguyên cảm xúc của cảnh cưỡng hiếp. Cậu ấy nói như thế để trêu tôi mà thôi". Tại buổi họp báo hôm 4/6, Doãn Quốc Đam thề với mọi người rằng một ngày sau đó, anh không đánh răng vì quá ấn tượng với Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh có một cảnh cưỡng hiếp Doãn Quốc Đam trong phim. Doãn Quốc Đam vào vai gã giang hồ, chuyên quản lý gái mại dâm cho chủ nhà hàng, có nhiều cảnh đánh đập các nhân vật nữ.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, phân đoạn cưỡng hiếp bộc lộ tình cảm của My Sói và Cảnh. Vốn là cô gái ưa sở hữu, luôn muốn mình là số một nên My Sói cảm thấy rất khó chịu khi cô để ý đến Cảnh nhưng anh chàng lại chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Từ đó, My Sói bột phát ra suy nghĩ phải chiếm hữu anh này. Ngoài sự chiếm hữu, đó cũng là hành động để My thực hiện những mưu đồ khác của mình.

Nữ diễn viên cho biết, khi mới nhận vai này và nghe các thành viên trong đoàn gọi mình là "cave", cô cảm thấy chạnh lòng và không được tôn trọng. Tuy nhiên, khi đã nắm bắt được kịch bản, cô hiểu ra rằng ê-kíp không có ý xúc phạm mà chỉ muốn giúp các diễn viên sống đúng với nhân vật. Sau vài ngày làm quen, Thu Quỳnh cùng các bạn diễn là Phương Oanh và Thanh Hương đều quen với việc bị gọi là "cave". Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị gọi bằng danh xưng này và tin rằng khán giả sẽ rất ghét My Sói sau khi phim lên sóng.

Thu Quỳnh tếu táo chia sẻ, khi nhận một vai "vừa xấu vừa xa" như My Sói, cô đã xác định tâm lý "đuổi khách" với những người đàn ông có ý định đến với mình. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Chí Nhân, Thu Quỳnh trở nên cảnh giác với đàn ông. Cô tâm sự: "Tôi không biết mình đã bớt cảnh giác đi chưa nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa gặp người đàn ông nào để mình thử điều đấy. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, chạnh lòng một chút khi nhìn bạn bè xung quanh có chồng đưa đón và có gia đình đầy đủ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ mỗi người một hoàn cảnh và cuộc sống đã đẩy mình đến hoàn cảnh này thì mình phải chấp nhận thôi".

Thu Quỳnh và con trai.

"Tôi từng có khoảng thời gian mất niềm tin, phương hướng và nghĩ rằng sẽ không đến với một người đàn nào khác. Cảm giác ấy bây giờ chưa qua hẳn nhưng rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ qua và tôi sẽ lại yêu và tìm được người để nương tựa vào. Tôi không có ý định sống một mình cả đời đâu", Thu Quỳnh khẳng định cô không suy nghĩ tiêu cực và luôn tin rằng sẽ gặp được người phù hợp để gắn bó suốt cuộc đời. Tuy nhiên, cô thừa nhận mình là người chạy theo cảm xúc, ngốc nghếch và mù quáng trong tình yêu. Đó cũng là lý do cô e sợ việc bắt đầu một mối quan hệ mới.

Từ khi có con và trở thành mẹ đơn thân, Thu Quỳnh không nhận những vai dài để dành nhiều thời gian cho con. "Tôi không coi sự sắp xếp thời gian dành cho con là sự hy sinh mà rất hạnh phúc về điều ấy. Đối với tôi, công việc cũng chỉ là thứ yếu thôi và dạy dỗ con mới là điều quan trọng nhất". Thu Quỳnh thỉnh thoảng mang con đến nhà hát Tuổi Trẻ mỗi khi có buổi tập để vừa có thể nhìn thấy con vừa làm việc. Con trai Thu Quỳnh tên Be, năm nay 3 tuổi, là kết quả trong cuộc hôn nhân của cô và diễn viên Chí Nhân. Sau khi chia tay chồng cũ, Thu Quỳnh nhận quyền nuôi con.