Thu Quỳnh lên cơn điên quá đạt nên bị Mạnh Quân dìm xuống nước

Sự phẫn nộ với nhân vật My Sói khiến Mạnh Quân đánh thật, bóp cổ Thu Quỳnh mạnh đến mức cổ cô in hằn 5 vết ngón tay anh.

Tập 24 Quỳnh Búp Bê khiến khán giả hả hê vì phân đoạn My Sói (Thu Quỳnh) bị người yêu đánh tơi tả trước mặt tình địch. Là một "tú bà" chuyên môi giới mại dâm có máu mặt nhưng My vẫn chấp nhận "nuôi báo cô" Kiên, một giảng viên sa chân vào con đường nghiện ngập. Để giữ Kiên bên mình, My một mặt kiểm soát nguồn thuốc, mặt khác đe dọa sẽ xử lý anh nếu phát hiện phản bội. Nhờ mật báo của "đàn em", My bắt quả tang Kiên hẹn hò với Đào (Quỳnh Kool). Cô lập tức cho tình địch những cái bạt tai "trời giáng". Kiên lao vào ngăn cản My, mở đường cho Đào chạy trốn. Sau đó, Kiên về nhà thu dọn hành lý bỏ đi.

My Sói đánh ghen My Sói bị người yêu cho "ăn no đòn" trước mặt tình địch

Trên thực tế, Mạnh Quân đã ra tay thật với Thu Quỳnh ở trường quay. Chia sẻ với Ngoisao.net, Mạnh Quân cho biết: "Diễn xuất của Thu Quỳnh ở phân đoạn đó đã khiến tôi có cảm giác bực mình thực sự. Nhờ cảm xúc ấy, tôi mới có thể có những câu thoại và hành động quyết liệt như vậy".

Biểu cảm của My Sói khi bị người yêu đánh.

Những động tác đấm, đá, giẫy giụa quá hăng của Thu Quỳnh đã khiến Mạnh Quân không kiểm soát được hành động của mình. Mạnh Quân thừa nhận mình đã đánh thật và làm đau bạn diễn. "Để giữ được người giãy giụa mạnh như thế, tôi bắt buộc phải dùng lực thật thay vì làm hình thể. Tôi đã ghì chặt rồi bóp cổ, tát Thu Quỳnh rất đau. Lúc hết cảnh, cổ Thu Quỳnh vẫn đỏ ửng, in hằn 5 ngón tay của tôi", Mạnh Quân kể. Ngay khi đạo diễn hô "cắt", anh vội chạy đến hỏi thăm và xin lỗi bạn diễn. Mạnh Quân giải thích anh không cố ý làm vậy và tất cả chỉ vì quá nhập tâm vào vai diễn.

Hậu trường cảnh đánh ghen Hậu trường cảnh My Sói đánh ghen

Khi luyện tập, hai diễn viên thống nhất Mạnh Quân sẽ chỉ đè Thu Quỳnh ra bãi cỏ. Tuy nhiên, vì diễn quá sung nên Mạnh Quân vô tình đẩy Thu Quỳnh ra khỏi khuôn hình, khiến đầu cô bị dìm xuống nước hồ. "Khoảnh khắc đó, tôi hơi chột dạ một chút nhưng thấy Quỳnh vẫn diễn như bình thường, không hề bị bất ngờ. Do đó, tôi cứ thế bóp cổ, ấn đầu Quỳnh xuống nước. May mắn là đạo diễn cho dùng hai máy vác vai thay vì dựng chân máy nên đã bắt được toàn bộ những gì chúng tôi thực hiện, giúp cho cảnh quay được chân thật nhất.", Mạnh Quân nhớ lại. Phân đoạn này khiến đạo diễn Mai Hồng Phong hài lòng từ đúp quay đầu tiên. Thu Quỳnh sau đó đã phải mất nhiều thời gian để vệ sinh cá nhân vì đầu tóc và hai bên tai ướt sũng nước bẩn.

Người Thu Quỳnh lấm lem bùn đất tại hậu trường cảnh đánh ghen.

Trong ấn tượng của Mạnh Quân, Thu Quỳnh là diễn viên chuyên nghiệp. Cô không chỉ đẩy được cảm xúc của bản thân mà còn tương tác tốt, giúp bạn diễn dễ dàng hóa thân vào nhân vật. Trong thời gian tham gia Quỳnh Búp Bê, mỗi động tác, câu thoại của Thu Quỳnh đều tạo cho Mạnh Quân cảm hứng diễn.

Mạnh Quân và Quỳnh Kool tại buổi họp báo phim 'Mẹ ơi, bố đâu rồi'.

Quỳnh Kool, người thủ vai Đào cho biết, diễn xuất của Thu Quỳnh trong vai My Sói khiến cô sợ đến mức nổi da gà. Phân đoạn My Sói đánh ghen Đào đã phải làm đi làm lại 6-7 lần mới thành công. Quỳnh Kool vì thế đã bị Thu Quỳnh tát tổng cộng 15 cái tát thật như "trời giáng". Dù đã bàn bạc cách diễn và tập với Thu Quỳnh từ trước, Quỳnh Kool vẫn thấy bất ngờ vì những gì đã diễn ra. "Tôi đau và thực sự thấy sợ chị ấy. Mặt tôi sưng thật nên không cần phải hóa trang, mọi người chỉ cần làm cho những vết tay đậm lên một chút để lên hình cho rõ mà thôi", nữ diễn viên nhớ lại.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, từng vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô hiện thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước Quỳnh Búp Bê, cô ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt...