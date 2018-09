Thu Quỳnh dạy kỹ năng làm gái cho Phương Oanh trong phim mới

Phương Oanh bị Thu Quỳnh và nhiều người khác 'check hàng', định giá trong tập 1 của 'Quỳnh búp bê'.

Tối 15/6, Quỳnh búp bê - phim truyền hình về đề tài buôn bán phụ nữ, mại dâm - chính thức lên sóng. Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã dùng nhiều lời thoại táo bạo để mô tả cơ thể phụ nữ. Ngoài ra, phim còn có nhiều cảnh tra tấn, đánh đập dã man nhân vật Quỳnh.

Trong tập 1, số phận các vai chính lần lượt được hé lộ. Quỳnh do Phương Oanh đóng, là cô gái 17 tuổi sống ở vùng cao. Sau khi bỏ nhà ra đi vì bị bố dượng cưỡng hiếp, Quỳnh trở thành miếng mồi ngon của những tay buôn bán phụ nữ vì nhan sắc xinh đẹp như búp bê. Sau khi bị bắt cóc và bán cho một động mại dâm, Quỳnh gặp Lan và My. Lan (Thanh Hương) là một cave già, được ông chủ giao nhiệm vụ dạy bảo, đe dọa Quỳnh khi chân ướt chân ráo đến Thiên Thai. Trong khi đó, My (Thu Quỳnh) là vedette của Thiên Thai, được ông chủ cưng chiều, có xe đưa rước khi "đi khách" và lúc nào cũng lên mặt với các đồng nghiệp.

Phương Oanh bị "check hàng" *Phương Oanh bị "check hàng" trong phim mới

Trong tập 1, Quỳnh bị hết người này đến người khác "check hàng". Thừa lệnh ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải), Lan dùng kỹ năng và hiểu biết của nghề làm gái để định lượng giá trị của Quỳnh. Sau khi biết đã sở hữu "con hàng ngon", ông Cấn đích thân kiểm tra. My Sói cũng không bỏ lỡ cơ hội dằn mặt đàn em ngay lần đầu gặp gỡ. Mặc kệ cho Quỳnh run rẩy sợ hãi và Lan ra sức ngăn cản, My Sói vẫn tiếp tục sờ soạng Quỳnh. My nói rằng bất cứ cô gái nào đến Thiên Thai cũng bị mọi người "check" như vậy. My còn dặn do: "Kỹ năng cơ bản thì chị Lan là nhất rồi nhưng muốn học nâng cao thì em phải tìm đến chị".

Thu Quỳnh 'check hàng', đòi dạy kỹ năng làm gái cao cấp cho Phương Oanh

*Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh búp bê'

Ngoài ra, Quỳnh còn bị Cảnh (Quốc Đam) và lũ tay chân của hắn tra tấn, đánh đập dã man vì tìm cách chạy trốn khỏi Thiên Thai. Cô gái 17 tuổi bị trói chân tay, chích điện. Khi Quỳnh bất tỉnh, Cảnh cho người dúi đầu cô vào phi nước rồi tiếp tục tra tấn. Chứng kiến Quỳnh bị hành hạ, Lan xin Cảnh giao Quỳnh cho cô xử lý. Lan đe dọa nếu Quỳnh còn bỏ trốn sẽ bị tra tấn dã man hơn nhiều. Trong cơn đau đớn và hoảng sợ, Quỳnh hứa với Lan sẽ không bỏ trốn.

Sau khi tập 1 lên sóng, phim nhận nhiều phản hồi tích cực của người xem. Nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Phương Oanh khi vào vai Quỳnh, đặc biệt là những biểu cảm của cô khi thể hiện cảm giác hoảng sợ, run rẩy. Nội dung phim cũng được đánh giá cao. Trên fanpage của phim, một khán giả nhận xét: "Phim đi sâu vào tâm lý và hiện thực sát sao, mang lại những góc nhìn thực tế ở những nơi mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Dàn diễn viên tài năng, diễn xuất tốt mang đến sự an tâm cho khán giả. Mong rằng phim sẽ đem lại cảm giác thú vị đến tập cuối".

Bên cạnh những lời khen, một số khán giả cũng tỏ ra lo ngại, không muốn xem cùng trẻ em vì nội dung phim có nhiều từ ngữ, hành động sỗ sàng với phụ nữ cùng những màn tra tấn, đánh đập dã man.

Phương Oanh bị đánh đập dã man

*Phương Oanh bị tra tấn dã man trong tập 1

Quỳnh búp bê do biên tập viên Kim Ngân viết kịch bản, là câu chuyện có thật về những nhân vật từng xuất hiện trong chương trình Người xây tổ ấm. Phim do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn.