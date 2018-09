Thu Quỳnh bị đánh tơi bời trong phim 18+ 'Quỳnh búp bê'

Trong trailer tập 7 vừa hé lộ, My Sói (Thu Quỳnh) bị trả giá vì thói xấu tính còn Quỳnh (Phương Oanh) đối mặt nguy hiểm khi trở dạ.

Sau hơn 1 tháng tạm ngừng phát sóng, phim truyền hình được dán nhãn 18+ sẽ chiếu tiếp vào tối 3/9. Trong đoạn trailer được nhà sản xuất hé lộ, tập 7 sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn xung quanh cuộc sống của các cô gái làng chơi. Sau nhiều lần chơi xấu Quỳnh và những cô gái làng chơi còn lại, My Sói (Thu Quỳnh) bị vạch mặt và đánh hội đồng. Ở những tập trước, My Sói được miêu tả là kẻ có tính tình đố kỵ, thường xuyên hại người bằng các trò "ném đá giấu tay" khiến cho nhiều cô gái trong xóm trọ cave bị đánh đập dã man. Sợ mất vị trí số 1 ở Thiên Thai nên My tìm mọi cách để chia rẽ Quỳnh với những người còn lại.

Thu Quỳnh bị đánh tơi bời trong phim truyền hình 18+ 'Quỳnh búp bê' *Trailer tập 7 'Quỳnh búp bê'

Tình tiết thứ hai được hé lộ là khi Quỳnh bị động thai, được Cảnh (Doãn Quốc Đam) - trưởng nhóm bảo vệ Thiên Thai - đưa vào bệnh viện. Sự ân cần, tận tình của Cảnh trong lúc hoạn nạn khiến Quỳnh bất ngờ vì trước đó anh chính là người cầm đầu đàn em đánh đập cô dã man vì tội bỏ trốn. Trích đoạn cũng hé lộ mối quan hệ nhiều duyên nợ của Cảnh và Quỳnh trong các tập tiếp theo. "Tôi chưa từng nghĩ, người giúp tôi qua cơn vượt cạn ngày ấy lại chính là người đàn ông này, càng không thể biết rằng anh sẽ trở thành một phần vô cùng quan trọng trong những tháng năm đen tối nhất của cuộc đời mình", Quỳnh nói.

Việc nhân vật chính mang thai là tình tiết tạo nên kịch tính ở những tập trước. Dù vô cùng tức giận vì Quỳnh có thai trước khi đến Thiên Thai nhưng không thể để cô chết nên ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải) chấp nhận giam lỏng cô chờ đến ngày sinh, đổi lại cô phải hứa đi khách sau khi làm mẹ.

Phương Oanh (trái) và Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh búp bê'.

Quỳnh búp bê là phim truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong, đi sâu khai thác về nạn buôn bán phụ nữ và mại dâm. Với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục và bạo lực, phim được dán nhãn 18+ từ tập 5. Ngày 10/7, phim bất ngờ bị dừng chiếu sau 6 tập do một số ý kiến cho rằng giờ phát sóng không phù hợp khi nhiều trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận. Từ 3/9, phim sẽ được phát sóng trở lại trong khung giờ 21h30 - 22h30.

Nội dung 6 tập đã phát sóng chủ yếu xoay quanh nhân vật Quỳnh do Phương Oanh đóng rơi vào tay lũ buôn người và bị bán cho một tổ chức mại dâm. Bên cạnh Quỳnh, số phận bi đát của nhiều gái mại dâm khác trong phim cũng được hiển hiện rõ nét. Ngoài Phương Oanh, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như NSƯT Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Thanh Hương, Thu Quỳnh... Qua sáu tập phim, nhiều trích đoạn trong phim gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.