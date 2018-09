Thu Phương về Mỹ đoàn tụ các con sau ồn ào với học trò

Trong những lời bình luận trả lời mọi người, Dũng Taylor có ý trách móc các học trò của vợ đã quá sân si. Anh đề cập đến chuyện, gia đình các trò than phiền chỉ được trả cát-xê 1 triệu đồng khi đi diễn với Thu Phương: "Các em không nghĩ rằng Thu Phương muốn tạo cơ hội cho các em từ Sài Gòn về Hà Nội thăm gia đình đồng thời đồng hành cùng thầy mình cọ xát và học hỏi cho dù ban tổ chức khẳng định họ chỉ cần Thu Phuơng mà không cần sự xuất hiện của các trò. Chi phí vé máy bay mỗi lần cho 4 em từ Sài Gòn đi Hà Nội gần 30 triệu đồng. Có lẽ khi sự sân si đố kị quá lớn họ sẽ mất đi lý trí". Anh còn chia sẻ thêm, khi ban tổ chức mời Thu Phương từ Mỹ về tham gia The Voice, một phần vì muốn mang sự mới mẻ, một luồng gió mới cho cuộc thi. "Mọi thứ trên đời này điều có cái giá của nó, chúng tôi xem những diễn biến đang xảy ra là cái giá chúng tôi phải trả". Anh và Thu Phương quyết định im lặng trước những ồn ào cũng vì muốn bảo vệ các học trò. Dũng Taylor tự nhận, chuyện các học trò sai có lẽ là do được cưng chiều và đây là lỗi của huấn luyện viên. "Gia đình khi các con được sung sướng quá họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ bố mẹ. Khi họ cảm thấy không còn được sự cưng chiều nữa họ sẽ phản ứng khi đã kết thúc cuộc chơi và nhất là khi thị trường chính của huấn luyện viên họ tố là hải ngoại. Tôi còn nhớ các trò nói với Thu Phương khi còn lại top 4 rằng 'Chúng con vô cùng hạnh phúc khi được là thành viên của đội cô Phương, nếu không ngồi đây bây giờ chắc tụi con sẽ ganh tị như các bạn khác thường nói với bọn con vậy đó".