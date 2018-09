Thu Phương thay 8 bộ đầm trong liveshow

Trong show, cô còn vui vẻ gặp lại Viết Thành, trưởng nhóm Big Toe. Thời điểm Thu Phương 'nổi như cồn' với Huy MC vào năm 1995, Viết Thành cũng đi đầu trong trào lưu hiphop và breakdance. Anh cùng nhóm Khám Phá đã nhảy phụ họa cho nữ ca sĩ trong rất nhiều chương trình. Thu Phương kể rằng, ngày ấy, Viết Thành mới có 21-22, bằng tuổi con trai lớn của cô bây giờ. Sau hơn 10 năm, Viết Thành giờ đã nổi tiếng, ngồi ghế nóng cuộc thi So you think you can dance, giám khảo khách mời The Remix và biên đạo cho nhiều show diễn. Cả khán phòng đã bật cười khi Thu Phương 'thách' đàn em 'cắm đầu xuống đất và xoay vòng'.