Thu Phượng: 'Thành Trung nên biết nghĩ cho con'

Thu Phượng từng được biết đến khi đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai 2007 và dự thi Sao Mai điểm hẹn 2008. Năm 2009, Thu Phượng kết hôn với MC Thành Trung. Cả hai có chung con gái là bé Zon (tên thật là Võ Nguyễn Vi An). Tuy nhiên, sau ba năm chung sống, cặp nghệ sĩ đã ly hôn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Hiện Thu Phượng chuyển vào TP HCM sống cùng con gái còn Thành Trung tìm được hạnh phúc bên bạn gái mới. Hai người thỏa thuận giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc cho con gái chung. Mới đây, sau ngày Tết Thiếu nhi 1/6, Thu Phượng khiến dư luận chú ý khi lên trang cá nhân viết những lời mỉa mai có nội dung tố chồng cũ giả tạo, không dành thời gian cho con gái nhưng lại đăng hình ảnh hai bố con tình cảm và và viết những lời yêu thương cho con khiến các fan khen ngợi không ngớt. Chia sẻ có Thu Phượng nhanh chóng lan truyền trên mạng và khiến mọi sự chỉ trích hướng vào Thành Trung. Sau đó, chàng MC cũng lên trang cá nhân trách móc vợ cũ đã hành động thiếu suy nghĩ khiến anh bị tổn thương. Anh cũng chúc mừng cho Thu Phượng đã tìm được tình yêu mới và nhắc lại mong muốn hòa thuận với cô để cùng chăm lo cho con gái. Tuy vậy, Thu Phượng cho rằng Thành Trung "nói hay hơn làm" và chính anh là người đã phá vỡ thỏa thuận sống hòa bình, lo cho con. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận cô còn yêu chồng cũ nhưng giải thích lý do lên tiếng chỉ để bảo vệ con gái. Trao đổi với Ngoisao.net, MC Thành Trung cho biết anh không có ý kiến gì về việc này nữa vì "như thế đã đủ để những người xung quanh hiểu mọi chuyện rồi". Chứng kiến bạn trai và vợ cũ cãi vã kịch liệt trên trang cá nhân, bạn gái mới của Thành Trung - người đẹp Ngọc Hương cũng lên tiếng bênh vực người yêu, kể tội Thu Phượng. Cô cho rằng nữ ca sĩ cố tình lấy con gái ra làm bình phong và nhồi nhét vào đầu bé Zon những hình ảnh xấu về bố mình. "Con chị còn quá bé để tự vào mạng, lên báo tìm xem ảnh ba và cô tình cảm với nhau. Bởi đơn giản là Facebook của chị và Facebook của Zon do chị lập đều bị anh Trung block từ năm ngoái rồi. Thế hóa ra chị nhận chị xấu tính ích kỷ tự đưa ảnh tình cảm của ba nó bắt nó xem à? Nếu không thì chứng tỏ bản thân chị là một người mẹ mà cũng không biết cách bảo vệ con mình, dù nó chỉ mới 3 tuổi", Ngọc Hương viết. Bạn gái Thành Trung cũng chỉ trích việc Thu Phượng hay "làm trò", đem chuyện con ốm đau lên Facebook than vãn, tìm sự thương hại của dư luận. Cô còn mỉa mai chuyện Thu Phượng lên Facebook nói lời chúc mừng Thành Trung có bạn gái mới chưa được bao lâu thì lại đăng status "ước nguyện sum vầy" rất giả tạo. Sau vài ngày cãi vã căng thẳng với vợ cũ, cuối cùng Thành Trung đã lên tiếng bày tỏ mong muốn vụ việc dừng tại đây. Thu Phượng cũng im lặng, không còn "ăn miếng trả miếng" với chồng cũ nữa.