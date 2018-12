Thu Phương khoe ngực đầy giữa tiết trời 13 độ

Tùng Dương tin tưởng rằng chương trình này sẽ hoàn toàn khác biệt so với các đêm nhạc An Thuyên trước. Nam ca sĩ kể, từ lần đầu gặp gỡ 10 năm trước, anh đã cảm nhận cố nhạc sĩ là một người hồn hậu, luôn yêu thương và quan tâm người khác từ những điều rất nhỏ nhặt. Bề ngoài là người hiền hậu nhưng bên trong, An Thuyên cũng có sự gai góc, thô ráp của một người đàn ông bản lĩnh, nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Chính vì vậy, anh muốn được thể hiện phần mạnh mẽ đó của cố nhạc sĩ trong đêm nhạc này.