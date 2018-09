Thu Phương - Hà Anh Tuấn song ca trong đêm nhạc tại Hà Nội

Cặp đôi sẽ thể hiện những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng trong đêm nhạc diễn ra tại thủ đô.

Thu Phương và Hà Anh Tuấn cùng góp mặt trong đêm nhạc The Garden of Beauty (Khu vườn nhan sắc) diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 20/1. Cặp đôi sẽ hòa giọng trong nhạc phẩm Hai chúng ta. Ca khúc này từng được cả hai thể hiện trên một sân khấu âm nhạc vào đầu năm 2016.

Thu Phương và Hà Anh Tuấn sẽ mang đến cho khán giả những bản tình ca nồng nàn.

Bên cạnh đó, họ cũng có phần biểu diễn đơn ca. Trong Khu vườn nhan sắc, nữ ca sĩ gốc Hà Nội hóa thân thành đóa hoa thủy vu ngậm sương với chất giọng nồng nàn, sẽ kể câu chuyện buồn, quay quắt nhưng cũng không thiếu niềm vui với Nắng có còn xuân, Sống như những đóa hoa… Hà Anh Tuấn tựa như mùi hoa oải hưởng dịu ngọt, thủ thỉ với khán giả qua các tác phẩm Người tình mùa đông, Tháng tư là lời nói dối của em.

Tuấn Hưng và Lệ Quyên trình diễn nhưng ca khúc trữ tình, sâu lắng.

Lệ Quyên - Tuấn Hưng cũng có màn song ca ấn tượng khi thể hiện hai nhạc phẩm trữ tình Đêm cô đơn, Hạnh phúc trong đêm nhạc diễn ra tại TP HCM, vào ngày 28/1. Trước đó, cả hai cũng từng có màn kết hợp ăn ý trên sân khấu trong liveshow ca nhạc diễn ra vào tháng 2/2017. Ngoài song ca với Tuấn Hưng, Lệ Quyên còn có màn biểu diễn đơn ca. Cô tượng trưng cho đóa hoa đinh hương tử mềm mại, yếu đuối, đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc của người đang yêu qua các ca khúc Biển tình, Ru em từng ngón xuân nồng.

Lưu Hương Giang, Thu Minh và Hồ Trung Dũng cũng tham gia chương trình.

The Garden of Beauty còn có sự xuất hiện của Thu Minh được ví như đóa hồng nhung quyến rũ, Lưu Hương Giang với vẻ dịu dàng âm thầm như nhánh lan tường, hay Hồ Trung Dũng toát lên phong cách lịch lãm như cành thiên điểu… Chương trình còn quy tụ nhiều người đẹp trong showbiz Việt như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Top 11 Miss World Lan Khuê, Á hậu Thụy Vân, MC Đan Lê, diễn viên Minh Hương...

Dàn mỹ nam, mỹ nữ xuất hiện tại sự kiện.

Đại diện ban tổ chức cho hay chương trình mang tên The Garden of Beauty - Khu vườn của sắc đẹp nên mỗi ca sĩ họ chọn sẽ mang tinh thần một loài hoa. Đó là sự kiêu hãnh của đóa thủy vu ngậm sương, mùi hương mê dụ của loài oải hương, sự quyến rũ của tử đinh hương, hồng David Austin quyền quý... Chương trình do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm đạo diễn.

Thu Ngân