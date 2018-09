Thu Phương được chào đón sau tin đồn bị tẩy chay

Chương trình do Cao Trung Hiếu (phải) đạo diễn, có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hoài Sa (trái). 'The master of symphony' với sự tham gia của Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Thu Phương - Trần Thu Hà, diễn ra lúc 20h các ngày 20-21-22/11 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.