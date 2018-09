Thu Phương: Dũng Taylor mỗi ngày đều hỏi 'Em đã quyết định lấy anh chưa?'

Tuy đã gắn bó bên nhau 16 năm nhưng cặp đôi vẫn là tình nhân chứ chưa chính thức tổ chức đám cưới.

Chia sẻ về lý do mãi chưa chịu lấy người tình Dũng Taylor, Thu Phương cười nói rằng cả hai đang có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, đặc biệt là chuyện chăm sóc các con. Hai con riêng của Thu Phương với chồng cũ Huy MC đều đã trưởng thành, trong đó con trai cả 24 tuổi, con gái thứ hai cũng tròn 18 tuổi. Cặp đôi còn có hai con chung, một trai, một gái.

"Tôi và anh Dũng thống nhất cố gắng đi đến kết thúc tốt đẹp nhất nhưng kết thúc đang ở đâu đó trên chặng đường đi vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận, trách nhiệm khác. Tôi thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi tôi một câu: 'Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?'. Câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Tôi thích điều đó lắm. Cũng như quá trình làm show, tôi thích chuẩn bị hơn là khi lên sân khấu. Bởi biểu diễn 5 phút hết một câu chuyện nhưng để chuẩn bị cho câu chuyện đó mất rất nhiều thời gian, công sức của mọi người. Đó là lý do tôi và anh Dũng chưa có kết thúc. Để chuẩn bị cho kết thúc đó cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được", Thu Phương nói.

Thu Phương bên bạn đời Dũng Taylor.

Còn Dũng Taylor quan niệm hôn nhân là sự vun vén của hai người. "Phương không chịu cưới là Phương phải rất tự tin với giá trị của mình. Vì sao Phương không chấp nhận, tôi có điều gì đó khiến Phương không hoàn toàn thoải mái? Đó là gánh nặng của tôi. Tới giờ cứ tới 13/12 - ngày chúng tôi quen nhau - tôi lại nhắc khéo cô ấy kiểu: Đến tháng 12 này là 16 năm, mình có định làm gì không? Cô ấy hỏi lại: Ý anh là sao? Em không có dự định nào khác cả".

Tuy chưa có đám cưới chính thức nhưng suốt nhiều năm qua Dũng Taylor vẫn đồng hành bên Thu Phương không chỉ trong cuộc sống riêng mà cả trong sự nghiệp ca hát. Anh luôn tháp tùng cô đi hát trong bất cứ chuyến biểu diễn nào, từ hải ngoại đến Việt Nam. Mới đây khi Thu Phương vừa kết thúc công việc ngồi ghế nóng cuộc thi The Voice 2018, Dũng Taylor lại tất bật chạy show cùng cô ở khắp các tỉnh thành. Vào ngày 20/10, Thu Phương sẽ tái ngộ bạn thân Bằng Kiều trong chương trình Đêm tình nhân 5, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Giọng ca đất Cảng tiết lộ cô rất thích cảm giác được Dũng Taylor mỗi ngày hỏi khi nào cô mới chịu lấy anh.

Thu Phương tâm sự đã lâu rồi cô và Bằng Kiều chưa có dịp hát chung nên cô rất mong đợi đến ngày họ tái ngộ trên sân khấu thủ đô. Ban tổ chức series Đêm tình nhân từng nhiều lần ngỏ lời mời nữ ca sĩ tham gia show diễn nhưng năm nay cô mới sắp xếp được lịch làm việc. "Xuất phát từ việc hiểu nhau, biết rõ ưu khuyết điểm của nhau, tôi và Bằng Kiều kết hợp sẽ có những điều khác biệt với người khác và sự kết hợp này nuôi dưỡng được rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi sẽ kể câu chuyện ít người biết và vì thế hấp dẫn hơn. Bản thân tôi vừa trải qua một số chuyện trong cuộc sống, vui có, buồn có nên sẽ hát với nhiều trải nghiệm hơn. Cuối cùng vẫn là mong khán giả dành cho mình sự yêu thương, giống như đã từng", cô cho biết.

Giọng ca Chưa bao giờ thừa nhận, so với những nghệ sĩ cùng lứa cô có chút tự tin vì từng trải qua rất nhiều biến cố và những điều không may mắn trong cuộc sống. Cô phải nỗ lực, thậm chí có lúc kiệt sức để ở tuổi này vẫn có thể trình diễn và ngồi vị trí ghế nóng các show truyền hình. Cô nói: "Tôi hiểu giá trị bản thân nhưng không chủ quan. Có lúc cố gắng kiệt sức giữ sự thăng bằng trong gia đình. May mắn có sự nghiệp vững vàng để những lúc suy sụp nhất không bị buông xuôi".