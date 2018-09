Thu Phương điều chỉnh cách ăn nói với Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh tại The Voice

Nữ ca sĩ không đồng tình với quan điểm cho rằng các "đàn em" không xứng đáng ngồi ghế huấn luyện viên cùng cô và Lam Trường.

Thu Phương là một trong bốn huấn luyện viên của Giọng hát Việt năm nay, cùng với Lam Trường, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Trước khi cuộc thi khởi động, nhiều ý kiến cho rằng chương trình có sự phân hóa rõ ràng đối với các huấn luyện. Trong khi Thu Phương và Lam Trường đã có kinh nghiệm hàng chục năm đi hát với gia tài âm nhạc đồ sộ thì Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên là những gương mặt trẻ của làng nhạc Việt. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Thu Phương hạ mình khi đồng ý tham gia Giọng hát Việt 2018. Những ý kiến trái chiều về dàn huấn luyện viên năm nay càng trở nên ồn ào hơn khi Thu Phương "like" các bình luận cho rằng Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên không xứng đáng ngồi "ghế nóng" cùng mình.

Dàn huấn luyện viên của The Voice 2018 bao gồm Tóc Tiên, Thu Phương, Lam Trường và Noo Phước Thịnh.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Thu Phương cho biết việc cô bấm "like" chỉ là một cách để thể hiện sự tương tác với những người vào trang cá nhân của mình. "Bấm like không phải là tôi đồng tình mà đơn giản chỉ là cho bạn biết rằng tôi đã đọc và đang tương tác mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng đưa ra những bình luận rõ ràng rằng tất cả đều có sự công bằng, chúng ta cần cho các em ấy cơ hội và người lớn cũng có thứ phải học hỏi ở các em. Đối với tôi, bấm like bình luận của ai đó không nói lên điều gì cả", nữ ca sĩ Chưa bao giờ nói.

Thu Phương cho rằng, nhà sản xuất Giọng hát Việt 2018 có lý do riêng khi mời cô và Lam Trường ngồi "ghế nóng" cùng Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Sự lựa chọn đó giúp chương trình có thể cạnh tranh trong thị trường khốc liệt hiện tại và việc của cô chỉ là làm đúng bổn phận của mình. Thu Phương đánh giá Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đều có tư duy tốt. Cô cho rằng Tóc Tiên không chỉ có tuổi trẻ, sự tư duy mà còn có những đóng góp nhất định cho thị trường âm nhạc trong nước. Những vấp ngã trong cuộc đời cũng giúp Tóc Tiên trở thành người có nhiều trải nghiệm. Đó là những điều khiến Thu Phương trân trọng và cho rằng đàn em xứng đáng ngồi "ghế nóng" hơn so với một số nghệ sĩ khác trong showbiz Việt. "Rất nhiều nghệ sĩ cùng lứa với tôi, có đủ thứ danh hiệu nhưng không có tư cách để ngồi ghế giám khảo. Họ có thể có một chút tư cách chuyên môn nhưng không có tư cách của một con người để định hướng hay đưa ra những đóng góp cho một thế hệ", nữ ca sĩ thẳng thắn.

Tiết mục của Đào Bình Nhi

*Thu Phương thể hiện tài ăn nói tại vòng Giấu mặt

Theo chia sẻ của Thu Phương, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh có thái độ rất tích cực trong việc sử dụng từ ngữ, trau dồi kiến thức để cho thấy sự tôn trọng với đàn anh, đàn chị. Nữ ca sĩ cũng điều chỉnh ngôn ngữ của bản thân để đàn em cảm thấy họ cũng được tôn trọng. Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ rằng khi tất cả đều nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ tốt. Nếu chúng tôi cứ soi mói hay định kiến lẫn nhau thì không bao giờ có kết quả tốt. Minh chứng cho thấy, một chương trình có 2 giám khảo miền Bắc và 2 giám khảo miền Nam vốn có định kiến với nhau sẽ toàn là những lời soi mói, chà đạp thay vì đóng góp. Điều đó chỉ làm thí sinh cảm thấy hoang mang mà thôi. Khi ngồi ghế nóng, tôi xem hết tất cả để biết đồng nghiệp của mình đã làm gì, nói gì. Từ đó, tôi có cái nhìn công bằng hơn và điều chỉnh để không phải sa lầy vào điều mà những đồng nghiệp của mình từng mắc phải". Việc thi thố với 2 đàn em kém mình nhiều cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề không khiến Thu Phương cảm thấy cuộc chơi bớt đi sự thú vị. Dàn huấn luyện viên phân hóa thành hai thế hệ vừa tạo nên sự cân bằng vừa giúp chương trình thu hút nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Thu Phương thân thiết với Tóc Tiên ở hậu trường.

Ở mùa thi trước, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh đều chia sẻ, họ bỏ tiền túi, thậm chí chấp nhận "lỗ nặng" để đầu tư cho các học trò. Trong khi đó, Thu Phương không có ý định làm như vậy. Mục đích của cô ở cuộc chơi này là giúp học trò hát hay nhất có thể. "Các em có thể được mặc bộ quần áo của các nhà thiết kế nổi tiếng, được chụp những bộ hình đẹp nhưng không có sự phát triển về giọng hát trong quá trình thi thì tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Các em không xấu là được rồi chứ không cần phải quá lộng lẫy, không cần phải mang thứ xung quanh để áp đảo, khỏa lấp đi những thiếu hụt của mình", Thu Phương quan niệm. Cô muốn học trò hát nhạc Việt Nam hay nhất có thể. Thu Phương tôn trọng đường hướng riêng của từng nhóm. Cô không muốn chạy theo cách làm của người khác trong cuộc chơi này.

Năm 2015, Thu Phương lần đầu ngồi ghế huấn luyện viên Giọng hát Việt. Gần cuối mùa thi năm ấy, mối quan hệ của Thu Phương và một số thí sinh bị đàm tiếu. Mẹ chồng tương lai của ca nương Kiều Anh lúc đó đã bức xúc cho rằng Thu Phương quá ích kỷ với học trò. 3 năm sau ồn ào với thí sinh tại The Voice 2015, Thu Phương vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai và nhận ra mình chẳng làm gì cả. Cô không biết phải rút kinh nghiệm từ lùm xùm ấy như thế nào vì đã trọn vẹn với học trò. Cô sẵn sàng có mặt trên từng cây số và đầu tư tất cả những gì mình có. Nếu lại bị học trò đàm tiếu ở The Voice 2018, cô cũng không biết phải làm gì. Nhớ lại câu chuyện cách đây 3 năm, Thu Phương nói: "Lùm xùm ấy ấy xuất phát từ người khác. Có thể tôi cũng là người tổn thương chứ nhưng tôi đâu có giải thích. Tôi đâu cần phải đi nói rằng 'Thực sự là quý vị đang có lỗi với tôi'. Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm và tôi cũng có quyền lên tiếng hoặc im lặng. Tôi thấy chuyện đó không xứng đáng để nói thêm".