Thu Phượng biến hóa già nua, tiều tụy

Nữ ca sĩ hóa trang bà má Nam Bộ tóc bạc, lưng còng, biểu diễn ấn tượng cùng học trò Gia Bảo tại 'Gương mặt thân quen nhí'.

Thu Phượng là người miền Bắc nhưng rất tự tin khi vào vai phụ nữ Nam Bộ chân chất, mộc mạc. Cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi ra sân khấu trong tạo hình một cụ già tóc bạc, răng đen, dáng đi lưng còng, giọng nói thều thào đậm chất Nam Bộ. Tiết mục giả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng của bé Gia Bảo và Thu Phượng xuất sắc giành chiến thắng tuần khi thể hiện ca khúc Anh Ba Hưng.

Tuần này, Minh Thuận và bé Anh Duy hóa trang thành nhóm nhạc TVQX hát Catch me. Bé Bảo An và ca sĩ Chí Thiện đóng vai song ca Ngọc Khuê - Phạm Anh Khoa biểu diễn ca khúc Trước ngày hội bắn. Cặp thí sinh Gia Huy và Thúy Uyên hóa thân danh ca John Lennon và Paul Mac Cartney hát ca khúc Let it be - Imagines. Uyên Nhi và Kyo York giả nghệ sĩ Redfoo và Sky Blu hát Party rock anthem. Cuối cùng, Bảo Nghi và Ngân Quỳnh cùng đóng vai ca sĩ Cẩm Ly hát Biết yêu khi nào.

Ca sĩ Phương Vy Idol làm khách mời trong show 7. Cô trở lại tuổi thiếu nữ nhí nhảnh, hồn nhiên với ca khúc Tuổi xì tin.

MC Đại Nghĩa xuất hiện sau tiết mục mở màn sôi động của vũ đoàn.

Ca sĩ Minh Thuận và bé Anh Duy mặc áo gắn đèn nhấp nháy, sắm vai các thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc TVXQ, biểu diễn ca khúc 'Catch me'.

Không chỉ hát tiếng Hàn, hai thầy trò còn trổ tài vũ đạo ấn tượng cùng vũ đoàn Bước Nhảy. Bé Anh Duy rất sáng tạo khi sáng tác cả lời Việt cho đoạn rap của ca khúc.

Nghệ sĩ Hồng Vân nhận xét, tiết mục của Minh Thuận và học trò nhí hấp dẫn không thua gì các nhóm nhạc chuyên nghiệp biểu diễn (xem video).

Chí Thiện và bé Bảo An mặc trang phục như người dân tộc thiểu số, sắm vai ca sĩ Phạm Anh Khoa và Ngọc Khuê, biểu diễn 'Trước ngày hội bắn'.

Bé Bảo An phải cố gắng hết sức để hát bè đuổi nhịp nhàng, không bị trật nhịp và thể hiện những quãng rộng, hơi dài. Tiết mục của hai chú cháu rất nhí nhảnh, đáng yêu. Hồng Viên khen Bảo An có năng khiếu diễn kịch, Mỹ Linh nhận ra thí sinh nhí hát giọng gió tốt, lên những nốt cao rất hay. Riêng Hoài Linh tinh tế chỉ ra Chí Thiện hơi căng thẳng và tạo hình chưa thật giống chàng trai miền núi (xem video).

Thúy Uyên và bé Gia Huy tái hiện hình ảnh danh ca John Lennon và Paul Mac Cartney trong ca khúc 'Let it be', 'Imagines'.

Gia Huy mới học đàn gần 1 năm nhưng vẫn tự tin đệm đàn cho giám khảo Mỹ Linh thể hiện lại ca khúc 'Let it be'.

Hoài Linh nhận xét bé Gia Huy đàn hay, diễn tốt còn Thúy Uyên hóa trang rất giống John Lennon (xem video).

Bé Gia Huy mặc quân phục bộ đội, giả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, kết hợp cùng cô giáo Thu Phượng trong ca khúc 'Anh Ba Hưng'.

Thu Phượng như 'lột xác' với hình ảnh già nua, tiều tụy trên sân khấu. Không chỉ điệu bộ run rẩy, dáng đi còng lưng rất giống người già, Thu Phượng còn thuyết phục khán giả bởi giọng nói mộc mạc đặc trưng của những bà má Nam Bộ. Cả ba giám khảo đều khen ngợi tiết mục ấn tượng của hai cô cháu (xem video).

Bé Uyên Nhi và ca sĩ Kyo York trong vai hai nghệ sĩ Redfoo và Sky Blue, thể hiện ca khúc 'Party rock anthem'.

Bé Uyên Nhi gây ấn tượng với khả năng đọc rap bằng tiếng Anh và tạo hình ra dáng một rocker thực thụ.

Giám khảo Mỹ Linh nhận xét tiết mục này rất dễ thương, khiến cô phấn khích. Hoài Linh cho rằng màn trình diễn hay về cả vũ đạo và giọng hát (xem video).

Hai mẹ con diễn viên Ngân Quỳnh và bé Bảo Nghi giả ca sĩ Cẩm Ly, nhí nhảnh thể hiện ca khúc 'Biết yêu khi nào'.

Tiết mục này mang lại không khí vui tươi nhưng bị đánh giá thiếu đột phá. So với các cặp thí sinh khác thì màn trình diễn của Ngân Quỳnh và Bảo Nghi ít đầu tư về mặt hóa trang, tạo hình hơn (xem video).

Ca sĩ Phương Vy làm khách mời trong show 7. Cô trở lại thời thiếu nữ mới biết yêu với ca khúc 'Tuổi xì tin', hát cùng tay guitar điêu luyện Trường Sa.

Phương Vy chia sẻ, cô rất ấn tượng với tiết mục được đầu tư trang phục chuyên nghiệp của cặp Minh Thuận - Anh Duy. Cô khen các thí sinh nhí dễ thương, diễn hay, hát tốt.

Các giám khảo như trẻ ra khi ngồi ghế nóng cuộc thi hóa trang và hát dành cho thiếu nhi.

Chung cuộc, cặp Gia Bảo vả Thu Phượng với tiết mục giả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giành chiến thắng tuần này.

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

Tải FPT Play để xem các trận đấu của U19 Việt Nam

Hương Giang

Ảnh: Koy Team