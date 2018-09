Thu Ngân vắng mặt trong buổi công bố Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018

Vì lý do cá nhân, đương kim Hoa hậu không tham gia hoạt động đầu tiên quảng bá cho cuộc thi năm nay.

Sáng 16/6, ban tổ chức Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 có buổi gặp gỡ báo chí tại Sầm Sơn, Thanh Hoá để khởi động năm thứ hai của cuộc thi. Tuy nhiên, đương kim Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân cùng hai Á hậu Phạm Thuý Hằng và Võ Quỳnh Giao không có mặt. Lý giải điều này, bà Kiều Dung - Trưởng ban tổ chức - cho biết ban đầu Thu Ngân nhận lời xuất hiện nhưng sau đó do ban tổ chức đổi lịch họp báo nên cô không sắp xếp được thời gian. Bà Kiều Dung tiết lộ Thu Ngân rất buồn vì không thể góp mặt nhưng cô hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động quảng bá và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh năm nay.

Còn Á hậu 1 Thuý Hằng và Á hậu 2 Quỳnh Giao sau cuộc thi đã trở về đất nước mình sinh sống, học tập nên ít có dịp về Việt Nam. Sắp tới khi cuộc thi tổ chức vòng sơ khảo tại Mỹ, Á hậu 2 Quỳnh Giao sẽ góp mặt.

Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 khi vừa tròn 20 tuổi.

Sau khi đăng quang được vài tháng Thu Ngân nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Doãn Văn Phương vào đầu năm 2017 và sinh con vào cuối năm ngoái. Cô gần như rút khỏi showbiz và không có bất cứ thành tích hoặc hoạt động nào nổi bật trên cương vị hoa hậu. Trước thắc mắc Thu Ngân chưa hoàn thành trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu vì mải tập trung vun vén cuộc sống riêng, ban tổ chức bày tỏ quan điểm: “Phụ nữ Việt Nam rất coi trọng việc ổn định mái ấm gia đình. Khi Thu Ngân tìm được người đàn ông tâm đầu ý hợp, chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Đã có gia đình nhưng Thu Ngân vẫn tham gia các hoạt động mà ban tổ chức yêu cầu trong thời gian qua. Hơn nữa hình ảnh Thu Ngân hoàn toàn tích cực trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cô ấy không chỉ giữ được nhan sắc mà còn cố gắng trau dồi tri thức khi đã hoàn thành khoá học tại Thuỵ Sĩ. Theo đánh giá của chúng tôi, Thu Ngân là hoa hậu vẹn toàn”.

Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm nay có thêm phiên bản truyền hình trước đêm chung kết. Thông qua các thử thách, thí sinh sẽ bộc lộ được tính cách, văn hoá ứng xử trong cuộc sống hàng ngày và nhờ đó ban giám khảo sẽ có dịp đánh giá chính xác hơn về từng người đẹp. Công ty Multimedia sẽ đảm nhận nhiệm vụ sản xuất phiên bản truyền hình cho Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2018. Công ty từng có kinh nghiệm thực hiện chương trình thực tế cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và các cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018... Bà Quỳnh Trang - giám đốc công ty Multimedia - cho biết: “Trước đây khán giả chỉ thấy thí sinh Hoa hậu thể hiện bản thân thông qua các phần thi trên sân khấu. Còn trong phiên bản truyền hình, họ sẽ nhìn rõ hành trình đi đến vinh quang của một hoa hậu. Truyền hình thực tế tất nhiên sẽ có sự cạnh tranh, nhưng nó không khắc nghiệt như các show dành cho người mẫu. Tôi quan niệm người mẫu là một nghề, còn hoa hậu là danh xưng đi theo họ suốt cuộc đời. Do đó, yếu tố văn hoá Việt Nam sẽ được đưa vào nhiều thử thách để phù hợp với tiêu chí của một cuộc thi hoa hậu.

Trong cuộc họp báo sáng nay, ban tổ chức cũng hé lộ một số giám khảo chính thức của cuộc thi như Hoa hậu Jennifer Phạm, biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà thiết kế Cory Trần. Ngoài ra ở mỗi vòng thi, thành phần ban giám khảo sẽ được mở rộng, riêng đêm chung kết có thêm giám khảo quốc tế.

Khác với Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu sẽ mở rộng tổ chức tuyển sinh ở nhiều nước trên thế giới, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Cuộc thi đặt ra tiêu chí lựa chọn hoa hậu có vẻ đẹp toàn vẹn về hình thức, tri thức đồng thời giữ được bản sắc văn hoá truyền thống của Á đông. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2018. Đêm chung kết dự định tổ chức tại Quảng Ninh vào đầu năm 2019.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 7 tỷ đồng, trong đó phần thưởng cho Hoa hậu là 2 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu tiền mặt và hiện vật có giá trị tương đương 1,5 tỷ đồng. Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất). Top 10 người đẹp của cuộc thi nhận được phần thưởng có giá trị 250 triệu đồng.