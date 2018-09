Thu Minh thắm thiết tiễn chồng đi công tác giữa scandal nợ nần

Nữ ca sĩ thương ông xã vì luôn cố đi công việc thật nhanh để về nhà với vợ con.

Tối 11/8, Thu Minh đăng ảnh đang cùng chồng làm thủ tục ở sân bay để chuẩn bị đi nước ngoài. Nữ ca sĩ cho biết, ông xã cô đi công tác với lịch trình dày đặc, hết ở Anh, Hà Lan lại đến Czech, Đức, Đan Mạch rồi mới về Việt Nam vào thứ sáu tuần tới. Thu Minh viết: "Thương Gấu Bố luôn cố gắng đi công việc rồi về nhà nhanh nhất có thể cùng hai mẹ con. I love you so much! (Tạm dịch: Em yêu anh rất nhiều)".

Sau một đêm, bức ảnh thu hút 12.000 lượt like và hàng trăm comment. Không ít người ngưỡng mộ tình yêu nồng nàn của vợ chồng ca sĩ. Ngoài ra, vẫn có những khán giả nhắc về vụ việc vợ chồng Thu Minh đang phải đối mặt những ngày qua, là chuyện họ trốn nợ hàng trăm tỷ đồng.

Vợ chồng Thu Minh ở sân bay.

Trước đó, Thu Minh đã thẳng thắn chia sẻ: "Chuyện làm ăn giữa các công ty tranh chấp hợp đồng dân sự là chuyện bình thường mà. Thấy mình tự tin có lý thì cứ ra tòa chứ làm trò bẩn suốt hơn một năm nay để làm gì? Làm áp lực với tôi thì không đạt nổi mục đích đâu".

Giọng ca Đường cong nói thêm, cô rất bận rộn, bận sống và làm việc theo pháp luật, giờ thì đang bận hưởng thụ. Cô xin lỗi vì không thỏa mãn được những người đang "hóng" và cô cũng không bao giờ quan tâm đến việc giải thích mấy chuyện này. "Cảm ơn những suy nghĩ có hiểu biết và cẩn trọng trong phát ngôn của mình vì đó là sự thể hiện đẳng cấp, lương tâm của mỗi người".

Diễm Trinh