Nữ ca sĩ bồi hồi xúc động và khẳng định Trần Lập là một chiến binh tuyệt vời khi gặp lại học trò cũ của anh tại Giọng hát Việt 2017.

Trong tập 3 vòng Giấu mặt phát sóng tối 26/2, sự xuất hiện của thí sinh Lương Minh Trí khiến huấn luyện viên Thu Minh bất ngờ. Cô nhận ra anh là gương mặt quen thuộc, từng tham gia Giọng hát Việt. Sau đó, Minh Trí cho biết anh chính là một trong những "chiến binh" của đội cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập ở mùa đầu tiên. Với lần tái xuất này, Minh Trí thể hiện ca khúc When we were young và được 2 huấn luyện viên Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên bấm chọn.

Minh Trí - học trò cũ của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập xuất hiện tại vòng Giấu mặt, Giọng hát Việt 2017.

Minh Trí chia sẻ khi Giọng hát Việt mùa một kết thúc, anh trở về với chuyên môn làm ngân hàng. Tuy nhiên, sau 4 năm, khi sự nghiệp đã ổn định, anh quyết định quay lại với đam mê của mình và tham gia Giọng hát Việt một lần nữa. Minh Trí vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa và những bài học được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu cách đây 4 năm. "Team Trần Lập là một team của những con người có độ cháy rất lớn. Đó là ngọn lửa của nhạc rock và tôi cũng là một trong số đó. Ngọn lửa âm nhạc chưa bao giờ lụi tắt đi cả, nó vẫn duy trì bền bỉ hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ trong tôi. Tôi vẫn giữ tinh thần của một rocker, điều mà người thầy cũ của tôi - anh Trần Lập đã truyền dạy", chàng trai 26 tuổi bồi hồi nhớ lại.

Những tâm sự của Minh Trí khiến các huấn luyện viên và khán giả có mặt tại chương trình nghẹn ngào. "Em làm cho chị có một cảm giác rất bồi hồi. Chị nhớ lại một người anh, một người đồng nghiệp từng ngồi đây. Mãi mãi anh ấy là một chiến binh, một người đàn ông tuyệt vời. Trong giọng hát, cách nói chuyện và phong thái của em, chị vẫn thấy những điều mà em đã học được từ anh Trần Lập", Thu Minh rưng rưng xúc động nói với Minh Trí. Tóc Tiên cũng rơi nước mắt khi lắng nghe chia sẻ của đàn chị.

Thu Minh rưng rưng nước mắt nhớ về Trần Lập.

Nhận xét về giọng hát của Minh Trí, Thu Minh cho rằng sau 4 năm, thí sinh này đã có nhiều thay đổi, phát triển theo chiều hướng tốt lên. Theo Thu Minh, Minh Trí có quãng trầm rất ấm, đầy đặn, nội lực và lên cao cũng rất vang, sáng, chắc khỏe. Cô mong muốn học trò cũ của ca sĩ Trần Lập có thể đi sâu trong cuộc thi năm nay. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng, Minh Trí chọn về đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh.

Video phần thi của Minh Trí tại Giọng hát Việt 2017 Minh Trí hát 'When we were young'

Ở Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Minh Trí là một trong 12 "chiến binh" của đội cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập. Anh dừng chân ở vòng Đối đầu trước thí sinh Kiên Giang. Màn trình diễn của Minh Trí và Kiên Giang từng giúp Trần Lập nhận "mưa lời khen" từ các đồng nghiệp trong chương trình khi phối nhạc rock và bán cổ điển. Sự kết hợp này cũng khiến vị nhạc sĩ gặp khó khăn khi quyết định loại Minh Trí.

Video phần thi của Minh Trí tại vòng Giấu mặt - Giọng hát Việt 2012 Phần thi của Minh Trí tại vòng Giấu mặt - Giọng hát Việt 2012