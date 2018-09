Thu Minh rạng rỡ bên Beckham và hoàng tử William

Hôm 9/6, ca sĩ Thu Minh có mặt tại London (Anh Quốc) dự Lễ ra mắt dự án 'United for wildlife' theo lời mời của hoàng tử William. Đây cũng là buổi lễ khởi động chiến dịch 'Whose side are you on', nhằm kêu gọi người dân toàn thế giới chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã. Buổi lễ do chính hoàng tử Williams chủ trì, diễn ra tại toà nhà Google Town Hall.