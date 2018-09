Thu Minh kể chuyện mang thai con đầu lòng

Nữ ca sĩ rất dễ ăn uống nên đã tăng được 13 kg.

Thu Minh đang mang thai ở tháng thứ 6 với ông xã người Anh. Nữ ca sĩ rất kín tiếng, chỉ tiết lộ rất ngắn gọn về chuyện cá nhân. Cô ngại bị cho rằng lợi dụng chuyện mang thai để PR tên tuổi. "Tôi muốn tự phát triển sự nghiệp bằng đúng khả năng chuyên môn của mình chứ không dùng em bé để gây chú ý".

Vóc dáng của Thu Minh thời điểm này khá nặng nề, bụng to hơn so với những phụ nữ cùng thai kỳ. Thu Minh hóm hỉnh đùa, "Gấu bố" to nên "Gấu con" cũng phải to. Nữ ca sĩ từ chối tiết lộ giới tính của em bé, chỉ nói con trai hay con gái cũng là con. Vợ chồng cô cũng chưa nghĩ ra tên gọi chính thức cho bé.

Trong giai đoạn mang thai, Thu Minh ăn uống rất ngon miệng nên đã tăng 13 kg. Ông xã cô ra "chỉ tiêu" chỉ được tăng tối đa 15 kg, nhưng Thu Minh cho rằng, có thể cô sẽ tăng tới 20 kg. Ban đầu Thu Minh định sinh con ở châu Âu, nhưng sau đó cô quyết định sinh ở Việt Nam. Giọng ca Đường cong chia sẻ, cô muốn khi sinh con sẽ có đầy đủ người thân bên cạnh, nếu ở một mình rất dễ tủi thân.

Thu Minh kể, Tết vừa rồi cô chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng đi chúc Tết người thân. Mọi năm Thu Minh đều đi hát, riêng năm nay đang mang bầu nên cô không nhận show. Trước đó, cô tranh thủ vào phòng thu ghi âm ca khúc mới. Có thể cô sẽ tung sản phẩm trong thời gian nghỉ sinh.

Những ngày qua, dư luận rộ tin đồn Thu Minh sẽ ngồi "ghế nóng" cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2015. Tuy nhiên, Thu Minh không khẳng định cũng không phủ nhận về thông tin này. Cô chỉ cười lấp lửng, thời gian ghi hình Vietnam Idol trùng với thời điểm cô sinh con nên chưa chắc chắn.

Sau khi sinh, Thu Minh dự định liên lạc với ban tổ chức In the spotlight để thực hiện liveshow riêng tại Hà Nội vào cuối năm nay. Lẽ ra show diễn này diễn ra từ tháng 12 năm ngoái, nhưng sức khoẻ không cho phép buộc cô phải huỷ.

Hân Quy