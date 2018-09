Thu Minh 'bóc mẽ' thuyết âm mưu của Noo Phước Thịnh

Ngọc Kayla, thành viên của nhóm Mắt Ngọc gây bất ngờ khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt với bài hát 'Keep me in love'. 4 vị huấn luyện viên đều quyết định xoay ghế. Phát biểu đầu tiên, Đông Nhi tuyên bố cô phải giành giật cho bằng được Ngọc Kayla về với đội của mình. Thu Minh chia sẻ cô bấm nút vì tò mò không biết tại sao thí sinh này có nguồn năng lượng dồi dào đến mức khiến tất cả khán giả phải reo hò cuồng nhiệt. Cuối cùng, cô gái của nhóm Mắt Ngọc quyết định về đội của ca sĩ Đông Nhi.