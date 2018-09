Thủ lĩnh Modern Talking khiến 4.000 khán giả nhún nhảy không ngừng

Ông cũng giới thiệu một số nhạc phẩm trong thời kỳ hoạt động solo như 'Why do You Cry' (2010), 'Stay with Me' (2013)… Các bản nhạc quen thuộc được phối khí theo phong cách mới, rộn ràng và sôi động hơn. Không chỉ hát Disco, Thomas Anders còn pha trộn các yếu tố Pop, Dance, Funk - những thể loại âm nhạc đương đại thịnh hành, vào các phần trình diễn.