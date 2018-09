Thomas Anders của Modern Talking biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11

Giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại nước Đức sẽ có concert riêng ở Hà Nội.

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới vào thập niên 80. Nhóm gồm hai thành viên: Thomas Anders - ca sĩ hát chính và viết lời, Dieter Bohlen - ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè. Sự hòa quyện giữa âm nhạc disco cùng ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ và lời hát bằng tiếng Anh đã giúp ban nhạc trở thành hiện tượng toàn cầu khi vừa xuất hiện vào thập niên 80.

Hai thành viên Thomas Anders và Dieter Bohlen của Modern Talking thời đỉnh cao sự nghiệp.

Thời điểm mới thành lập vào năm 1984, Thomas Anders và Dieter Bohlen đều đang ở độ tuổi đôi mươi trẻ trung. Thomas Anders có vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt nâu sâu thẳm. Dieter Bohlen điển trai với đôi mắt xanh, mái tóc vàng và nụ cười quyến rũ. Hai chàng trai với hai phong cách, hai giọng ca khác nhau đã có sự kết hợp thành công vang dội.

Đĩa đơn đầu tay You’re My Heart, You’re My Soul ngay khi phát hành đã trở thành một hiện tượng và đưa Modern Talking trở thành nhóm nhạc số một ở châu Âu. Đây được coi là ca khúc kinh điển với phần lời ý nghĩa lại dễ thuộc. Mô-tuýp của bài hát này cũng là chuẩn mực cho phong cách âm nhạc của Modern Talking, từ intro dạo đầu, tiếng hát của Thomas Anders ở các phiên khúc cho đến điệp khúc được thêm phần hỗ trợ giọng mũi của Dieter Bohlen.

Thomas Anders sẽ có concert riêng tại Hà Nội vào 26/11 với những ca khúc nổi tiếng của Modern Talking.

Modern Talking có hàng triệu fan ở khắp thế giới. Các hit của nhóm như: You Can Win If You Want, Cheri, Cheri Lady, Heaven Will Know, Brother Louie, Atlantis Is Calling, Geronimo’s Cadillac, Give Me Peace on Earth, No Face, No Name, No Number, Atlantis Is Calling Sexy Sexy Lover… xuất hiện ngập tràn trên các đài phát thanh công cộng. Điều này giúp hai chàng ca sĩ trở thành những nghệ sĩ giàu nhất nước Đức. Tổng số đĩa bán ra của Modern Talking khoảng hơn 130 triệu bản. Đây là ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein. Với khán giả Việt, âm nhạc Modern Talking vang lên ở khắp các đám cưới, hàng quán đến vũ trường.

Vào ngày 26/11, giọng ca chính Thomas Anders của ban nhạc huyền thoại sẽ có đêm concert tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với tên Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert. Vé chương trình được bán từ ngày 10/10.

Quỳnh Như