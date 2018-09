Thí sinh X-Factor khóc nức nở sau khi hát về mẹ

Trần Duy Khang qua ca khúc 'When I was your man' với sự sáng tạo riêng hoàn toàn chinh phục 4 giám khảo. Tùng Dương cho rằng đây là tiết mục mà anh thích nhất. Thanh Lam còn thử thách Duy Khang bằng một đoạn hát tiếng Việt. Không ngần ngại, anh đã thể hiện rất tình cảm một đoạn ca khúc 'Nơi ấy' (xem video).