Thí sinh Vietnam Idol đi thi để tìm lại vợ con

Trần Hà My cover ca khúc 'Fly me to the moon' nhưng bị cho là xử lý ca khúc non nớt, tư duy âm nhạc cũ kỹ, không phù hợp với lứa tuổi 18 tươi trẻ, hồn nhiên của cô. Tuy vậy, các giám khảo vẫn trao cơ hội cho Hà My đi tiếp để thay đổi ở vòng sau.