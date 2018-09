Thí sinh The Voice Kids bật khóc trong vòng Đối đầu

Bé Hà Chi, Hà My và Ngọc Quang đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng kết hợp trong ca khúc 'I'm in love with a monster'. Các huấn luyện viên khen bộ ba hát kỹ thuật, giữ phong độ tốt và có tiết mục hấp dẫn.