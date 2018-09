Thí sinh khiến huấn luyện viên bật khóc khi hát tặng mẹ bị ung thư

Nguyễn Ngọc Phát thể hiện ca khúc 'Cảm giác' do chính mình sáng tác. Với chất giọng cao vút và đoạn rap đầy sáng tạo, chàng trai này chinh phục được cả 4 huấn luyện viên ở những câu hát cuối cùng. Tóc Tiên cho rằng đây là một thí sinh cực kỳ nổi bật và cực kỳ nổi loạn. Nhận xét về Ngọc Phát, Đông Nhi cho biết: "Điều chị đánh giá cao là em có tư duy, ca khúc vừa rồi nghe rất bắt tai. Chị thật sự ngưỡng mộ cách mà em dẫn dắt mọi người qua từng câu từng chữ rất hợp lý và mong rằng chị em ta sẽ cùng nhau sáng tác nên một ca khúc mới". Noo Phước Thịnh dành lời khen cho thí sinh này ở cả gu âm nhạc và phong cách thời trang. Cuối cùng, Ngọc Phát quyết định về đội của nam ca sĩ 'Cause I love you'.