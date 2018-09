Thí sinh Hoa khôi Áo dài làm 'Nữ hoàng thảm đỏ'

Trước đêm thi bán kết, các thí sinh Hoa khôi Áo dài cùng nhau thực hiện bộ ảnh với chủ đề 'How to be a queen'. Họ mặc váy dạ hội, đua nhau khoe vẻ quyến rũ trên thảm đỏ. Người đẹp Anh Thư gợi cảm với trang phục lệch vai màu xanh ngọc.