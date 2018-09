Thí sinh Got Talent đồng loạt tỏa sáng trong chung kết 1

Bé Trọng Nhân biểu diễn màn đánh trống với ca khúc 'It's my life' do ca sĩ Hoàng Nghĩa thể hiện. Cậu bé so tài trực tiếp với nghệ sĩ chơi trống nổi tiếng Quốc Bình trên sân khấu. Trọng Nhân cống hiến một tiết mục sôi động, máu lửa, khiến giám khảo Huy Tuấn và Trấn Thành rất phấn khích (xem video).