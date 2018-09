Thí sinh Got Talent bùng nổ trong chung kết 2

Trấn Thành đánh giá Hà My đã 'lột xác' ngoạn mục so với các vòng thi trước. 'Con đã tìm được chìa khóa cho bộ môn này. Con có những điểm dừng đắt giá, rất đúng nhịp. Kỹ thuật của con xuất sắc, cảm xúc xuất thần', anh nói. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng dành nhiều lời khen cho cô bé 9 tuổi. Việt Hương chia sẻ, chị nể phục tài năng của bé Hà My.